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Norveç’teki heyelanda 3. kişinin cansız bedenine ulaşıldı

02.01.2021 23:50 | Son Güncelleme:
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Norveç’te geçtiğimiz 30 Aralık’ta meydana gelen heyelanda kayıp durumda olan 3.

Norveç’te geçtiğimiz 30 Aralık’ta meydana gelen heyelanda kayıp durumda olan 3. kişinin cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu.

Norveç’in başkenti Oslo’nun yaklaşık 30 kilometre kuzeyindeki Gjerdrum’daki bir yerleşim bölgesinde 30 Aralık günü meydana gelen heyelanda 1’i ağır olmak üzere 10 kişi yaralanmış, çok sayıda kişi kaybolmuştu. Günlerdir yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 3. kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. 7 kişinin daha kayıp olduğu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bulunan üçüncü kişinin kimliği hakkında bilgi verilmezken, Norveçli arama kurtarma görevlilerine İsveç’ten gelen ekipler de yardım ediyor.

Öte yandan heyelanda 30’dan fazla ev yıkılırken, bölgede en az bin kişi tahliye edilmişti. Roy Alkvist günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, kayıp durumda olanlardan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurarak, “Bir kişi bulundu. Maalesef bu kişinin öldüğü doğrulandı” ifadelerini kullanmıştı. Alkvist gün içinde yaptığı ikinci açıklamada, ikinci bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıklayarak, "Hayatta kalanları bulma umudumuz halen var" demişti.

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