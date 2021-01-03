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Norveç’teki heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi

03.01.2021 18:54 | Son Güncelleme:
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Norveç’te geçtiğimiz sene 30 Aralık’ta meydana gelen heyelanda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.Norveç’in başkenti Oslo’nun yaklaşık 30 kilometre kuzeyindeki Gjerdrum’daki bir yerleşim bölgesinde geçtiğimiz sene 30 Aralık’ta heyelan meydana gelmişti.

Norveç’te geçtiğimiz sene 30 Aralık’ta meydana gelen heyelanda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.
Norveç’in başkenti Oslo’nun yaklaşık 30 kilometre kuzeyindeki Gjerdrum’daki bir yerleşim bölgesinde geçtiğimiz sene 30 Aralık’ta heyelan meydana gelmişti. Heyelan nedeni ile 1’i ağır olmak üzere 10 kişi yaralanmış, çok sayıda kişi kaybolmuştu. Günlerdir yürütülen arama kurtarma çalışmalarında cuma günü ve dün toplamda 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ve heyelandaki toplam can kaybının 5’e yükseldiği aktarıldı. Polis, 5 kişinin ise hala kayıp olduğunu, arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Öte yandan heyelanda 30’dan fazla ev yıkılmış, bölgede en az bin kişi tahliye edilmişti.

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