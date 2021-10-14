Norveç’teki saldırının zanlısında "radikalleşme" şüphesi

Polis olayın bir terör saldırısı olabileceği üzerinde duruyor.Norveç'in Kongsberg kentinde yay ve okla vurarak en az beş kişiyi öldüren zanlının geçen yıl İslam dinine geçtiği ortaya çıktı. 37 yaşındaki Danimarkalı zanlı hakkında açıklama yapan Norveç polisi, söz konusu kişide radikalleşme görüldüğü için kendisiyle geçen yıl temasa geçildiğini bildirdi.

Yaşları 50 ile 70 arasında değişen beş kişiyi öldüren, en az iki kişiyi de yaralayan zanlı, yakalanmasının ardından yapılan sorgusunda emniyet görevlileri ile iş birliği yapacağını dile getirmişti.

Zanlının neden böyle bir saldırıda bulunduğuna dair henüz net bir bilgi verilmezken Norveç polisi, olayın bir terör saldırısı olabileceği ihtimalini de göz önünde bulunduruyor. Savcılıktan ise, zanlının ilk ifadesinde suçunu kabul ettiği bildirildi.

Ülkenin güneydoğusunda yer alan yaklaşık 28 bin nüfuslu Kongsberg kentinde meydana gelen saldırının hemen ardından, normal şartlar altında silah taşımayan polis memurlarına ülke çapında silahlanma emri verilmişti.

dpa,AFP,Reuters / ET,BK

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