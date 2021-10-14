HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Norveç’teki saldırının zanlısında "radikalleşme" şüphesi

Norveç’teki saldırının zanlısında "radikalleşme" şüphesi

14.10.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Norveç’te yay ve ok kullanarak beş kişiyi öldüren, iki kişiyi de yaralayan Danimarkalı zanlının geçen yıl Müslüman olduğu bildirildi.

Norveç’teki saldırının zanlısında "radikalleşme" şüphesi

Polis olayın bir terör saldırısı olabileceği üzerinde duruyor.Norveç'in Kongsberg kentinde yay ve okla vurarak en az beş kişiyi öldüren zanlının geçen yıl İslam dinine geçtiği ortaya çıktı. 37 yaşındaki Danimarkalı zanlı hakkında açıklama yapan Norveç polisi, söz konusu kişide radikalleşme görüldüğü için kendisiyle geçen yıl temasa geçildiğini bildirdi.

Yaşları 50 ile 70 arasında değişen beş kişiyi öldüren, en az iki kişiyi de yaralayan zanlı, yakalanmasının ardından yapılan sorgusunda emniyet görevlileri ile iş birliği yapacağını dile getirmişti.

Zanlının neden böyle bir saldırıda bulunduğuna dair henüz net bir bilgi verilmezken Norveç polisi, olayın bir terör saldırısı olabileceği ihtimalini de göz önünde bulunduruyor. Savcılıktan ise, zanlının ilk ifadesinde suçunu kabul ettiği bildirildi.

Ülkenin güneydoğusunda yer alan yaklaşık 28 bin nüfuslu Kongsberg kentinde meydana gelen saldırının hemen ardından, normal şartlar altında silah taşımayan polis memurlarına ülke çapında silahlanma emri verilmişti.

dpa,AFP,Reuters / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılarDoktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılar
PARTNERHem aşısız hem maskesiz alışverişte!Hem aşısız hem maskesiz alışverişte!
Karım 'kardeşim' diye tanıştırdığı adamla yattıKarım 'kardeşim' diye tanıştırdığı adamla yattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

Dolar durdurulamıyor! Artış devam ediyor

Dolar durdurulamıyor! Artış devam ediyor

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.