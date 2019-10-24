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"Nostalgia" sergisi yarın sanatseverlerle buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 16:16 | Son Güncelleme

"Nostalgia" sergisi yarın sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Fotoğraf sanatında 60 yılı geride bırakan A. Halim Kulaksız'ın eserlerinden oluşan "Nostalgia" adlı sergi yarın açılacak.

DIFOART Nişantaşı Galeri'de sanatseverlerle buluşacak sergi, A. Halim Kulaksız'ın değerlendirmesiyle bugünün "pürüzsüz beğeni" kültürüne ve saplantısına göndermede bulunuyor.

Sergide, kusurun da güzelliğin bir parçası olabileceğini izleyiciler ile paylaşacak Kulaksız'ın eserleri, 16 Kasım'a kadar görülebilecek.

- A. Halim Kulaksız kimdir?

Lise yıllarında fotoğraf çekmeye başlayan A. Halim Kulaksız, ilk fotoğraf stüdyosunu, 1969'da Ankara'da "Refo Color" adıyla açtı.

Kulaksız, New York Institute of Photography'de öğrenim gördükten sonra ilk sergisi "Görüntüler 1"i 1971'de Ankara'da sanatseverlerle buluşturdu. 1972'de ise İstanbul'da "Görüntüler 2" adlı kişisel sergisini açan Kulaksız, aynı zamanda yurt içinde ve yurt dışında pek çok karma sergiye katıldı.

Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğünün 1973'te düzenlediği "Türkiyemiz" adlı fotoğraf yarışmasında ödüle değer görülen Kulaksız, 1974'te Turizm ve Tanıtma Bakanlığının düzenlediği "Türkiye" adlı dia pozitif yarışmasında birincilik ödülü ile üç mansiyon aldı.

Kulaksız, bugüne kadar birçok fotoğraf yarışmasının jürisinde de yer alarak, 1985'te "Görüntüler 3" sergisini Ankara'da açtı ve Uluslararası Fotoğraf Federasyonu tarafından "AFIAP" unvanına değer görüldü. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin Fotograf Enstitüsü'nde de iki yıl süreyle öğretim görevlisi olarak çalışan Kulaksız, 1978'de İstanbul'da, daha sonra da İzmir ve Antalya'da kardeşleri ile birlikte Refo Color AŞ laboratuvarlarını açtı.

ABD, Japonya, İngiltere, Fransa, İsviçre, Almanya ve İtalya gibi ülkelerde renkli fotoğraf konusuyla ilgili geniş kapsamlı çalışmalar yapan Kulaksız, 1988'de ise Refo Fotoğraf Sanatı adlı bir dergi çıkarmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
A. Halim Kulaksız Nostalgia sergi

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