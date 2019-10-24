"Nostalgia" sergisi yarın sanatseverlerle buluşacak

Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğünün 1973'te düzenlediği "Türkiyemiz" adlı fotoğraf yarışmasında ödüle değer görülen Kulaksız, 1974'te Turizm ve Tanıtma Bakanlığının düzenlediği "Türkiye" adlı dia pozitif yarışmasında birincilik ödülü ile üç mansiyon aldı.

Kulaksız, New York Institute of Photography'de öğrenim gördükten sonra ilk sergisi "Görüntüler 1"i 1971'de Ankara'da sanatseverlerle buluşturdu. 1972'de ise İstanbul'da "Görüntüler 2" adlı kişisel sergisini açan Kulaksız, aynı zamanda yurt içinde ve yurt dışında pek çok karma sergiye katıldı.

Sergide, kusurun da güzelliğin bir parçası olabileceğini izleyiciler ile paylaşacak Kulaksız'ın eserleri, 16 Kasım'a kadar görülebilecek.

Kulaksız, bugüne kadar birçok fotoğraf yarışmasının jürisinde de yer alarak, 1985'te "Görüntüler 3" sergisini Ankara'da açtı ve Uluslararası Fotoğraf Federasyonu tarafından "AFIAP" unvanına değer görüldü. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin Fotograf Enstitüsü'nde de iki yıl süreyle öğretim görevlisi olarak çalışan Kulaksız, 1978'de İstanbul'da, daha sonra da İzmir ve Antalya'da kardeşleri ile birlikte Refo Color AŞ laboratuvarlarını açtı.

ABD, Japonya, İngiltere, Fransa, İsviçre, Almanya ve İtalya gibi ülkelerde renkli fotoğraf konusuyla ilgili geniş kapsamlı çalışmalar yapan Kulaksız, 1988'de ise Refo Fotoğraf Sanatı adlı bir dergi çıkarmaya başladı.

