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Nostalji meraklıları için "gaz lambası" üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 11:20 | Son Güncelleme

Konya'da 20 yıl önce asıl mesleği veterinerliği bırakıp seyyar satıcılık yaparak çay bardağı ve sürahi satan 57 yaşındaki Mehmet Küçükçalık, cam ürünler üretimi için kurduğu 3 bin metrekarelik fabrikasında 40 kişiye istihdam sağlıyor - Küçükçalık, gelişen teknolojiye rağmen fabrikada ürettiği gaz lambalarını Türkiye'nin dört bir yanına satıyor - Firma sahibi Küçükçalık: - "Gaz lambası ve mozaik lambalar daha çok rağbet görüyor. Çocukluğumda elektrik yoktu, gaz lambasının altında çok ders çalıştım. O zaman olmazsa olmazımızdı" - "Özellikle iş yerlerine otantik görüntü vermeyi amaçlayan kafe ve restoranlardan yoğun olarak gaz lambası siparişi alıyoruz. Genellikle zenginler talep ediyor, ihtiyacı olanlar değil"

SAVAŞ GÜLER - Konya'da 20 yıl önce asıl mesleği veterinerliği bırakıp seyyar satıcılık yaparak çay bardağı ve sürahi satan 57 yaşındaki Mehmet Küçükçalık, kurduğu fabrikasında gelişen teknolojiye rağmen ürettiği gaz lambalarını Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.

Merkez Selçuklu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren cam firmasının sahibi Mehmet Küçükçalık, 10 yıl önce kurduğu 3 bin metrekarelik fabrikasında 40 işçisiyle, gaz lambası, kolonya şişesi, mozaik lamba, fanus ve vazo gibi 50'ye yakın cam ürün üretiyor.

Özellikle nostalji meraklılarının verdiği siparişleri siparişleri yetiştirmekte zorlanan Küçükçalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada 50 çeşit cam ürün üretimi yaptıklarını söyledi.

Önceleri cam ürünlerin satışını gerçekleştirirken, imalat yapmaya karar verdiğini belirten Küçükçalık, şöyle devam etti:

"Asıl mesleğim veterinerlikti. Cam satarak bu işe girdim. Çay bardağı, sürahi satarak başladım. Kolonya üreticilerine şişe temin ediyorduk. Daha sonra biz de bu şişeleri üretme fikri oluştu. Ardından işleri geliştirerek, cam üfleme ve bilumum cam çeşidi üretmeye başladık. Bunu çok iyi para kazandığımız için yapmıyoruz. Biz bu memlekette doğduk, bu memlekette kazandık. Ben gaz lambasının ışığında ders çalışarak bu günlere geldim. O yüzden ekonomik kriz söylentilerine aldırış etmeden, üretmek adına bunu yapıyoruz."

- "Gaz lambasının altında çok ders çalıştım"

Küçükçalık, gaz lambası, kolonya şişesi, teraryum, mozaik lamba, akvaryum camı, fanus, vazo ve esans şişesi gibi ürünlerin imalatını yaptıklarını anlattı.

Nostaljik eşya meraklılarının gaz lambasına büyük ilgi gösterdiğine değinen Küçükçalık, "Gaz lambası ve mozaik lambalar daha çok rağbet görüyor. Çocukluğumda elektrik yoktu, gaz lambasının altında çok ders çalıştım. O zaman olmazsa olmazımızdı. Şu an ihtiyacı olan kesim değil, parası olan kesim tercih ediyor. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Geçen yıl Balıkesir'den 80 yaşlarında bir amca aradı. Kendisi gaz lambası satarak geçimini sağlayanlardanmış. Yaşlı amca bana dua çok dua etti, 'Bunlar benim memleketimde hala üretiliyor mu?' diyerek hem duygulandırdı hem tebessüm ettirdi." diye konuştu.

- "Nostaljik olarak vitrinleri süslüyor"

İşini severek yaptığını, sabah erkenden gelerek çalışanları ile siparişleri yetiştirmeye çalıştığını dile getiren Küçükçalık, "Özellikle iş yerlerine otantik görüntü vermeyi amaçlayan kafe ve restoranlardan yoğun olarak gaz lambası siparişi alıyoruz. Genellikle zenginler talep ediyor, ihtiyacı olanlar değil. Evlerde kullanım için çok tercih edilmese de nostaljik olarak vitrinleri süslüyor. Biz de talep üzerine bunu üretiyoruz." dedi.

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Cam İşleme fabrika gaz lambası kolonya şişesi Konya üretim

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