Nostalji sevenlere müjde: Twisted Metal dizi oluyor!

Variety’nin haberine göre Sony, şu anda Twisted Metal’ı televizyona aktarmak için dört kolla uğraşıyor. Projenin yapımcılığını Deadpool’un senaristlerinden Rhett Reese, Kobra Kai yazarı Michael Jonathan Smith ve Zombieland filminin senaristi Paul Wernick yapacak.

"ORTAYA GÜZEL BİR İŞ ÇIKARACAĞIZ"

Will Arnett’in de yapım şirketiyle arkasında olduğu proje için Sony Pictures Television komedi geliştirme başkan yardımcısı Glenn Adilman, ‘Twisted Metal’i tüm sapkın çılgınlığıyla seviyoruz. Michael Jonathan Smith aksiyon dolu, zekice komik bir uyarlamayla geliyor ve Rhett, Paul, Will ve PlayStation’daki arkadaşlarımızın desteğiyle ortaya güzel bir iş çıkaracağız.” yorumunu yaptı.

Oyunun atmosferine uygun bir şekilde post apokaliptik bir dönemde ödül vaadiyle paket teslim etme görevi verilen bir yabancının hikayesini anlatacak projeden paylaşılan detaylar şimdilik epey sınırlı.



