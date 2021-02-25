MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Nostalji sevenlere müjde: Twisted Metal dizi oluyor!

Nostalji sevenlere müjde: Twisted Metal dizi oluyor!

25.02.2021 08:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nostalji sevenlere müjde: Twisted Metal dizi oluyor!

İlk oyunu 1995 yılında yayınlanan ve PlayStation tarihinin kült markalarından biri haline gelen Twisted Metal‘in live-action bir dizi uyarlaması yapılacağı açıklandı.

Variety’nin haberine göre Sony, şu anda Twisted Metal’ı televizyona aktarmak için dört kolla uğraşıyor. Projenin yapımcılığını Deadpool’un senaristlerinden Rhett Reese, Kobra Kai yazarı Michael Jonathan Smith ve Zombieland filminin senaristi Paul Wernick yapacak.

"ORTAYA GÜZEL BİR İŞ ÇIKARACAĞIZ"

Will Arnett’in de yapım şirketiyle arkasında olduğu proje için Sony Pictures Television komedi geliştirme başkan yardımcısı Glenn Adilman, ‘Twisted Metal’i tüm sapkın çılgınlığıyla seviyoruz. Michael Jonathan Smith aksiyon dolu, zekice komik bir uyarlamayla geliyor ve Rhett, Paul, Will ve PlayStation’daki arkadaşlarımızın desteğiyle ortaya güzel bir iş çıkaracağız.” yorumunu yaptı.

Anne Hathaway 1, 2, 3 değil tam dokuzuncu tercihmiş!Anne Hathaway 1, 2, 3 değil tam dokuzuncu tercihmiş!

Oyunun atmosferine uygun bir şekilde post apokaliptik bir dönemde ödül vaadiyle paket teslim etme görevi verilen bir yabancının hikayesini anlatacak projeden paylaşılan detaylar şimdilik epey sınırlı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Masumiyet dizisi 2. bölüm fragmanında büyük şok!Masumiyet dizisi 2. bölüm fragmanında büyük şok!
Altay merak konusu oldu! Altay nereli?Altay merak konusu oldu! Altay nereli?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı

Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

Kovid-19'dan daha tehlikeli yeni bir mutasyon tespit edildi

Kovid-19'dan daha tehlikeli yeni bir mutasyon tespit edildi

Resmi belgelerde Kaşıkçı cinayeti ile Suudi Veliaht Prens bağı

Resmi belgelerde Kaşıkçı cinayeti ile Suudi Veliaht Prens bağı

Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması

Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Porno yıldızıyla klibini Youtube kaldırdı! İsyan etti

Porno yıldızıyla klibini Youtube kaldırdı! İsyan etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Yıllar sonra gelen bomba itiraf! Olay oldu

Yıllar sonra gelen bomba itiraf! Olay oldu

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

İbo'nun genç sevgilisi paylaştı!

Diğer Haberler

The Walking Dead’de beklenen buluşma gerçekleşiyor

The Walking Dead’de beklenen buluşma gerçekleşiyor

Masumiyet dizisinin İlker Ilgaz'ı Serkay Tütüncü sosyal medyayı salladı! "Linçleri böyle kucaklıyorum"

Masumiyet'e damga vurdu: Linçleri kucaklıyorum

Masumiyet dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın buluşturan Masumiyet'in yeni bölümünde İlker yakalanıyor!

Masumiyet dizisi 2. bölüm fragmanında büyük şok!

Sadakatsiz 19. son bölüme Cemal Hünal, Sinan rolüyle damga vurdu! Sadakatsiz'de Volkan ve Sinan'ın Asya kavgası!

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın intikamı sosyal medyayı salladı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Rusların baskını şoke ediyor! Kuzey Yıldızı yeni bölümde aksiyon dolu anlar!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'da aksiyon dolu anlar!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece koronavirüse yakalandı!

Yasak Elma'da salgın paniği! Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.