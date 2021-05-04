Nostalji yapan Ezgi Mola, o dönemki haline şaşırdı

Ekrana 8 yıl ara verdikten sonra Masumlar Apartmanı dizisiyle dönen Ezgi Mola hem ekranda hem de sosyal medyada ilgiyle takip edilen isimlerin başında geliyor. Ezgi Mola, son olarak 18 yıl önce rol aldığı Sultan Makamı adlı diziden bir kare paylaştı.

EZGİ MOLA, SULTAN MAKAMI’NDAN PAYLAŞTI

Tuba Büyüküstün, Ruhi Sarı, Başak Köklükaya, Şevket Çoruh, Kerem Atabeyoğlu, Özge Borak, Uğur Polat ve Ayşen Gruda gibi pek çok isim dizide rol alıyordu.

Ezgi Mola da bu isimlerden biriydi. Mola’nın o diziden Ruhi Sarı ile bir pozu, Instagram’dan paylaştığını görenler, iki oyuncunun da yıllar içerisinde ne kadar çok değiştiğini de fark ediyor.

