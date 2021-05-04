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Nostalji yapan Ezgi Mola, o dönemki haline şaşırdı

04.05.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Safiye rolüyle ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunu her bölümde ekrana getiren Ezgi Mola, sosyal medyanın aktif isimlerinden biri. Ezgi Mola, bu sefer eski dizilerinden bir kareyi hayranlarıyla paylaştı.

Nostalji yapan Ezgi Mola, o dönemki haline şaşırdı

Ekrana 8 yıl ara verdikten sonra Masumlar Apartmanı dizisiyle dönen Ezgi Mola hem ekranda hem de sosyal medyada ilgiyle takip edilen isimlerin başında geliyor. Ezgi Mola, son olarak 18 yıl önce rol aldığı Sultan Makamı adlı diziden bir kare paylaştı.

EZGİ MOLA, SULTAN MAKAMI’NDAN PAYLAŞTI

Tuba Büyüküstün, Ruhi Sarı, Başak Köklükaya, Şevket Çoruh, Kerem Atabeyoğlu, Özge Borak, Uğur Polat ve Ayşen Gruda gibi pek çok isim dizide rol alıyordu.

ezgimola-ruhisari

Ezgi Mola da bu isimlerden biriydi. Mola’nın o diziden Ruhi Sarı ile bir pozu, Instagram’dan paylaştığını görenler, iki oyuncunun da yıllar içerisinde ne kadar çok değiştiğini de fark ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola Instagram
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