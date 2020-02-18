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Nostaljik çevirmeli telefon dokunma hissi veriyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.02.2020 09:26 | Son Güncelleme

Bir uzay mühendisi tarafından nostaljik çevirmeli telefon üretildi. Son derece ilginç tasarıma sahip olan bu telefon bizleri eskilere götürmeyi başardı.

Nostaljik çevirmeli telefon dokunma hissi veriyor

Brookhaven Ulusal Laboratuvarı’nda astronomi enstrümantasyon mühendisi olarak çalışan Justine Haupt, geliştirmiş olduğu cep telefonu ile adeta geçmişe bir yolculuk yaptırdı. Bu uzay mühendisi, eskiden kullanılan çevirmeli telefonların çevirme mekanizması ile bir cep telefonu yapmayı başardı.

Justin Haupt, nostaljik bir telefondan aldığı çevirme bölümünü bir mikro denetleyici ve Adafruit Fona 3G hücresel dönüştürücüsü ile beraber kullanarak cep telefonu yapmayı başardı. Üstelik bu, onun çok büyük bir vaktini almadı.
Bu yeni tür cep telefonunda arama için çevirme mekanizması ile birlikte kullanılacak hızlı arama tuşları da bulunuyor. Bu akıllı telefonun güç düğmesi ise geçmiş bilgisayar ve cep telefonlarında olduğu gibi kaydırmalı bir mekanizma ile yapıldı. Justin Haupt, telefonun gövdesini ise kendisi yapmayı başardı.

Akıllı telefonla ilgili kendisine gelen sorular karşısında Haupt, mesajlaşmak zorunda olmayacağı, tamamen kendisinin olan ve dokunma hissi veren bir cep telefonu istediği için bu telefonu geliştirdiğini ifade etti. Ayrıca bu cep telefonunda arama yapmak için her seferinde çevirmeli kadranın kullanılması da gerekmiyor. Sık olarak aradıklarınız, hızlı arama tuşları ile aranma imkanına sahip. Telefonun ses seviyesi döner mekanizma kullanılarak ayarlama imkanına da sahip.

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Anahtar Kelimeler:
çevirmeli telefon Justin Haupt

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