HABER

Nostaljik kadınlar matinesi tekrar gün yüzüne çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 11:01 | Son Güncelleme

Eski nostaljik matine atmosferleri İsfanbul’da kadınlar için tekrar gün yüzüne çıktı.    Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında İsfanbul AVM, kadınlar tarafından özlenen matine klasiğini yeniden canlandırdı.

İSTANBUL,(DHA)- Eski nostaljik matine atmosferleri İsfanbul’da kadınlar için tekrar gün yüzüne çıktı.

Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında İsfanbul AVM, kadınlar tarafından özlenen matine klasiğini yeniden canlandırdı. Türk Sanat Müziği sanatçıları Ufuk Uğuriş ve Sadiye Erimli, tüm kadınlar için neşe dolu bir matine konseri düzenledi. Kadınların gönüllerince eğlendiği matine renkli görüntülere sahne oldu.

Eski nostaljik yarışmaların da yer aldığı matinede kadınlar, sürpriz hediyeler, komedi showları, nostaljik müzik dinletisi ve matine konser gösterileri ile eğlence dolu dakikalar geçirdi.

İsfanbul AVM’nin kadınlara özel düzenlediği matine, bugün saat 14.00'te ziyaretçilerini bekliyor.

İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar
Görme engellilere masal okutan projeGörme engellilere masal okutan proje
Nostaljik kadınlar matinesi tekrar gün yüzüne çıktıNostaljik kadınlar matinesi tekrar gün yüzüne çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Fenerbahçelileri çıldırtan penaltı pozisyonu!

Fenerbahçelileri çıldırtan penaltı pozisyonu!

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC eski Başbakanı İrsen Küçük hayatını kaybetti (İrsen Küçük kimdir?)

İrsen Küçük hayatını kaybetti

Süleyman Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

İki aşiret arasındaki kan davası sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Küslük böyle sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Palandöken hafta sonunda dolup taştı

Palandöken hafta sonunda dolup taştı

Korkunç! Trabzon'daki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Korkunç! Patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.