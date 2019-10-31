HABER

Nostaljik müzik aletlerine hayat veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 09:19 | Son Güncelleme

Hatay’da, müzik aleti tamircisi Enes Yanık, nostaljik müzik aletlerine yeniden hayat veriyor.

Hatay’da, müzik aleti tamircisi Enes Yanık, nostaljik müzik aletlerine yeniden hayat veriyor. Mesleğine aşık olan Yanık, parçaları bulunmayan bazı müzik aletlerini kendi tasarladığı parçalarla yeniden kullanılır hale getiriyor.
Merkez ilçe Antakya’da 44 yıldır müzik aleti tamiri yapan 55 yaşındaki usta Yanık, teknolojik müzik aletlerin yerine, nostaljik müzik aletlerini tamir etmeyi tercih ediyor.
Babası sayesinde başladığı müzik aleti tamirini kısa sürede sevdiğini ve öğrendiğini söyleyen Enes Yanık, “Bu mesleğe 1976 yılında babamın sayesinde başladım. Yaklaşık 44 yıl oldu, 11 yaşında başlamıştım, şu anda yaşım 55. Zevkle yapıyorum eski cihazlarıydı, gramofonuydu, pikabıyla, amfisiyle daha sayamayacağım nostaljik cihazları tamir ediyorum. Parçası piyasada olmayan, tamir olamayacak cihazların mesela bir tweeter, bir hoparlör bulunmuyor, ben onun tweeterini sarıyorum veya crossoverunu yapıyorum, pikaplara kafa uydurma sistemimiz var, parçaları bulunmuyor çünkü. Arızalı olan bir nostaljik bir müzik aleti sahibine, ’biz bunu sana bir şekilde yorumlayıp, bu güzelliği size katalım’ diye insanlara hizmet veriyoruz” dedi.
Nostaljik müzik aletlerinin tamirinde yaşadığı en büyük zorluğun aradığı parçaları bulamamak olduğunu söyleyen Yanık, “Aradığımız parçayı bulamıyoruz bazen. Böyle olunca da uydurma dediğimiz sistemlerle yola çıkıyoruz mesela bir kafa bulamıyorsun, onun yerine iğne yapıyoruz. İğneyi temin edemiyorsak komple yeniden bir kafa oluşturuyoruz. Bu durumda bizim müşterilerimizin çok hoşuna giden bir durum. Müşterimiz nostaljik müzik aletini tamir sonrası burada dinlediğinde ‘bravo, yaptın’ diyerek bizleri tebrik ediyor” dedi.
Nostaljik müzik aletleri tamirinin severek yapılacak bir iş olduğunu söyleyen Yanık, “Eski müzik aletleri daha hoş, kullandıkları çelik ya da metal ürünlerde paslanma olmuyor. Şimdi iki sene önce alınan bir cihaza bakıyorsun paslanmış, biz onun için yeni müzik aletlerini tamir etmeyi tercih etmiyoruz” diye konuştu.

PARTNER Meğer sapık milyarder...Bomba iddia! Meğer sapık milyarder...Bomba iddia!
Fındık bahçesinden dizi setineFındık bahçesinden dizi setine
“Tuna Nehrine Öyküler" yarışmasının kazananları belli oldu“Tuna Nehrine Öyküler" yarışmasının kazananları belli oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

ABD'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili iddialara yalanlama!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

3. Lig ekibi, Süper Lig ekibini kupada saf dışı bıraktı!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ ve İstanbul'da dev akaryakıt kaçakçılığı operasyonu!

Tekirdağ ve İstanbul'da dev akaryakıt kaçakçılığı operasyonu!

Şırnak'ta eylem ve gösteriler 15 gün süreyle yasaklandı

Şırnak Valiliği açıkladı! 15 gün süreyle yasaklandı

Erzincan'da trafik kazası: İki asker yaralandı

Erzincan'da trafik kazası: İki asker yaralandı

Pakistan'da yolcu treninde yangın faciası! Çok sayıda ölü var

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Çok sayıda kişiye FETÖ operasyonunda gözaltı kararı! Aralarında iş adamları da var

Aralarında iş adamları da var!

Afganistan'da bombalı motosikletle saldırı! Yaralılar var

Afganistan'da bombalı motosikletle saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.