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Nostaljik tramvayın enerji kablosu koptu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 20:16 | Son Güncelleme

Nostaljik tramvayın enerji kablosu koptu

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvay seferleri, elektrik kablosunun kopması sonucu durdu.

Alınan bilgiye göre, katener adı verilen elektrik kablosunun koptuğunu fark eden görevliler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ayrıca tramvay hattına verilen elektrik kesildi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kopan kablonun yola düşen kısmını kaldırdı.

Hatta seferler dururken, vatandaşların tramvay aracına tutunarak fotoğraf çektirmeye devam ettiği gözlendi.

Ekipler, kopan kabloyu tamir etmek için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
İstiklal Caddesi Nostaljik Tramvay

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