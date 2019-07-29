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Nostaljik yolculuğun ismi: “Güney Kurtalan Ekspresi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 09:39 | Son Güncelleme

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, son dönemlerde tren seyahatinde artış yaşandı.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, son dönemlerde tren seyahatinde artış yaşandı. Hem ucuz ve konforlu hem de nostaljik bir gezi yapmak isteyen vatandaşlar, Güney Kurtalan Ekspresi seferleri ile memleketin güzelliklerinin tadına vararak yolculuk yapıyor.
Siirt’in Kurtalan ilçesinde tren yolculuğu gerçekleştiren vatandaşların sayısında son dönemlerde yoğun bir artış yaşandı. Hem ucuz ve konforlu hem de nostaljik bir seyahat yapmak isteyen vatandaşların uğrak mekanı haline gelen gar, genç, yaşlı ve çocukların akınına uğruyor. Memleketin güzelliklerini görerek seyahat etmek isteyen vatandaşlar, Güney Kurtalan Ekspresi ile gezinin tadını çıkarıyor.
Kurtalan Yolcu Hizmetleri Şefi Tayfur Sever, vatandaşların tren yolculuğuna ilgilerinin son aylarda arttığını söyledi. Bunu istatistiklerde de gördüklerini kaydeden Sever, "Yolcular treni, rahatı, konforu ve ucuzluğu nedeni ile tercih ediyor. Buna memleketin güzelliklerini görme de eklenince Güney Ekspresi yolculuğunda patlama yaşandı diyebiliriz. Vatandaşlar son aylarda bilet bulamıyor. Diyarbakır ve Batman’dan yer ayırmak zorunda kalıyor" dedi.
Güney Ekspresi yolculuğuna çıkan vatandaşlar da, tren yolculuğunun hem güvenli ve ekonomik hem de konforlu ve nostaljik olması sebebiyle tercih ettiklerini söyledi.

Nostaljik yolculuğun ismi: “Güney Kurtalan Ekspresi”

Nostaljik yolculuğun ismi: “Güney Kurtalan Ekspresi”

Nostaljik yolculuğun ismi: “Güney Kurtalan Ekspresi”

Nostaljik yolculuğun ismi: “Güney Kurtalan Ekspresi”

Nostaljik yolculuğun ismi: “Güney Kurtalan Ekspresi”

Nostaljik yolculuğun ismi: “Güney Kurtalan Ekspresi”

Nostaljik yolculuğun ismi: “Güney Kurtalan Ekspresi”

Nostaljik yolculuğun ismi: “Güney Kurtalan Ekspresi”

Nostaljik yolculuğun ismi: “Güney Kurtalan Ekspresi”

Nostaljik yolculuğun ismi: “Güney Kurtalan Ekspresi”

Nostaljik yolculuğun ismi: “Güney Kurtalan Ekspresi”

Nostaljik yolculuğun ismi: “Güney Kurtalan Ekspresi”

Nostaljik yolculuğun ismi: “Güney Kurtalan Ekspresi”
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