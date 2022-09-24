Nostaljiyi sevenlerin özel aksesuar olarak da kullanabilecekleri en iyi köstekli saatler

Aksesuar dediğimizde ilk aklımıza gelen ürünlerden biri olan saatler, farklı modelleriyle görünümlerimize şıklık katıyor. Sadece kol saatiyle sınırlı kalmayıp daha farklı saat modellerini denemek isteyenler geçmişin ruhunu üzerinde taşıyan köstekli saatlere yönelebiliyor. "Köstekli saat de nedir?" diye düşünüyorsanız hemen yanıtlayalım: Zincirli yapısıyla köstekli adını alan bu saatler, nostaljiyi cebinizde taşımanızı sağlarken aynı zamanda tarzınıza şık bir görünüm kazandırıyor. Nostalji sevdalılarının özel aksesuar olarak da kullanabileceği en iyi köstekli saatleri seçtik. İşte detaylar!

1. Gold detayları sevenler için: Vialux VCP16-C04 Erkek Cep Saati

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Vialux VCP16-C04 Erkek Cep Saati, tarihin başından beri değeriyle bilinen altının asaletini cebinizde taşımanızı sağlayarak kombinlerinize şıklık katıyor. Kullanmaya başladıktan sonra başka bir aksesuara ihtiyacınız olmadan özel davetlerdeki tarzınızın parçası oluyor. Dikkat çekici görünümü ve paslanmaz çelikten yapılmış kasası ile ürün, antika hissi uyandırıyor. Unisex tasarımı ile hem kadın hem erkeklerin rahatça kullanabileceği ürün, takvim ve saat özelliği ile önemli gün ve dakikaları size hatırlatıyor. Kaliteli bir köstekli saat arıyorsanız bu modeli detaylıca inceleyip sepetinize eklemenizi öneriyoruz.

2. Vintage görünüm tercih edenlere: Devrizaman Roma Rakamlı Köstekli Cep Saati

Kurma kolunu yukarı çekerek basit şekilde kurabileceğiniz Devrizaman Roma Rakamlı Köstekli Cep Saati, “Köstekli saat nasıl kurulur?” sorusuna endişe etmenizi engelliyor. Pilli olması sayesinde evden çıkmak için acele ederken bile sadece doğru saati ayarlayarak tıkır tıkır kullanmanızı sağlıyor. Gümüş rengi zinciri ve gri kasasıyla her giysinizin yanına yakışabilecek bir aksesuar olarak ürünü kullanabilir, üzerinde yer alan şık deseni sayesinde tarzınızla tüm gözleri üzerinize çekebilirsiniz. Uygun fiyatlı ve kaliteli bir köstekli saat arıyorsanız kendiniz ya da sevdikleriniz için bu ürünü gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.

3. Klasikten şaşmayanlara: Momentus PW103Q-01 Köstekli Cep Saati

Momentus PW103Q-01 Köstekli Cep Saati, zamanın ötesindeki tasarımı ile köstekli saat markaları arasında geçmişin görkemi ile geleceğin şıklığını birleştirmeyi başaran markalardan biri. Özellikle yetişkin erkekler için tasarlanan ürün, hem sade hem zarif dış tasarımı ve gösterişli iç tasarımı ile iş yerinden partiye kadar tüm kombinlerinize eşlik ediyor. Modelin takvim özelliği ise size günleri takip edebilme şansı sunuyor. Baştan sona çelikten yapılmış olan köstekli saat, yanınızda zamana meydan okumaya hazır bekliyor. Sağlam yapısı sayesinde uzun yıllar kullanabileceğiniz bu ürünü incelemeye ne dersiniz?

4. Sade ve şık: Q&Q QA70J214Y Cep Saati

Kapaksız tasarımı ve sade görünümü ile Q&Q Cep Saati, kullanışlı olması ile alıcıların dikkatini çekiyor. Ekranına direkt bakınca görebileceğiniz saat ve büyük sayılarla tasarlanan ürün, analog saati okumayı zor bulanlar için bile kolaylık sağlıyor. Ürüne dâhil gelen lityum piller sayesinde köstekli saati kolayca çalıştırabilir ve zamanı her an öğrenebilirsiniz. 42 milimetre kasa çapı ve 12 milimetre kasa kalınlığı ile tasarlanan modeli, kolaylıkla cebinizde taşıyabilirsiniz. Aynı zamanda zincirinden giysilerinize asarak farklı biçimde de kullanabilirsiniz. Hem sade hem kullanışlı olan bu ürünü çok seveceğinize eminiz.

5. Eski zamanlara ithafen: Gyeon Quartz Köstekli Vintage Cep Saati

Gyeon Quartz Köstekli Cep Saati, vintage tasarımıyla giysilerinize çok yakışacak bir aksesuar olarak kullanılır. "Köstekli saat nasıl takılır?" diye düşünüyorsanız hemen yanıtlayalım: 30 cm’lik köstekli saat zinciri ve 60 cm uzunluğundaki kolye zinciri ile tasarlanan ürünü istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Cebiniz dolu bile olsa kendisine rahatça yer bulan ürün, diğer köstekli saat markalarına kıyasla daha küçük olan yapısıyla şıklığınıza şıklık katacak bir kolye olarak da tercih edilebilir. Her yaşa ve her cinsiyete uygun tasarımı sayesinde hem kendiniz hem sevdikleriniz için harika bir hediye olabilir.

6. Benzersiz detaylardan hoşlananlar için: BNFD Altın Snitch Top Kuvars Cep Saati Kolye

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BNFD Altın Snitch Top Cep Saati, özel olarak tasarlanmış dış yapısıyla gençler ve gençliğini kaybetmemiş olanlar için harika bir tercih. Sıradanlıktan uzak tasarımı, dikkat çekici rengi ve zarif kanatları ile her yaştan kullanıma uygun olan ürün, yaklaşık 80 cm uzunluğundaki zinciri ile kolye olarak da kullanılabilecek şekilde tasarlanır. Bu cep saatini kendiniz kullanabileceğiniz gibi küçük erkek kardeşinize, çocuğunuza veya yeğeninize alarak ona anlamlı bir hediye sunabilirsiniz. Tasarımı ile ön plana çıkan köstekli saat, kalitesi ile uzun süreli kullanım sunar.

7. Siyah sevenlere: Kronen & Söhne Ksp03 Alman Mekanik Kurmalı Skeleton Siyah Köstekli Cep Saati

Siyahın zarafetini zincirin ucunda taşımak isteyenleri Kronen & Söhne Ksp03 Alman Mekanik Kurmalı Skeleton Siyah Köstekli Cep Saati ile tanıştıralım. Ürünün iç mekanizmasını gösteren tasarımı, saatin içini gözler önüne serdiği gibi sizin etkileyici tarzınızı da gözler önüne seriyor. Kurmalı yarı otomatik mekanizmasıyla dikkat çeken saat, pil almanıza gerek kalmadan çalışıyor. Alman kalitesiyle üretilen cep saati, titanyum kasası ve çelik zinciri sayesinde torunlarınıza bile bırakabileceğiniz bir güvenceyi size sunuyor. Hem kaliteli hem tarz olan bir köstekli saat arıyorsanız bu ürünü kaçırmamalısınız.

8. Kişiye özgü detaylar: BK Kişiye Özel TCDD Tren Kabartmalı Silver Köstekli Cep Saati

Türkiye’de köstekli saat denince akla TCDD trenli köstekli saatler de akla gelir. Ön kapağında yer alan tren kabartmalı BK Kişiye Özel TCDD Tren Kabartmalı Silver Köstekli Cep Saati, vintage görünümü ile öne çıkar. Saatin arka kapağına adınızı veya istediğiniz kelimeleri yazdırarak ürünü, sizin veya sevdikleriniz için kişiselleştirebilirsiniz. Dayanıklı metal yapısı sayesinde evladiyelik kullanım sunan ürün, kalitesi ile kendinden söz ettirir. 30 cm zinciri ve 4.7 cm çapı ile ürünü, ister cebinizde isterseniz giysilerinize takıp elinizde taşıyabilirsiniz.

9. Modern detaylar: Vialux VCPQ16-C02 Erkek Cep Saati

Beyaz renkli, ortası şeffaf kadranı ile tasarlanan Vialux VCPQ16-C02 Cep Saati, mekanik iç sistemini dinamik şekilde gözler önüne serer. Geçmişten gelen köstekli saatlerin zamansız şıklığını modern tasarımı ile günümüze taşır. Parlak gri rengi kasası ve beyaz kadranıyla ürün, tüm kombinlerinize şıklık katar. Zarif dış tasarımının altında sakladığı şeffaf tasarımı, kadranın içini gösterirken kesintisiz çalışan saatin sistemini kolaylıkla görebilirsiniz. Model, şıklığıyla saate bakmayı keyifli hâle getirirken yazılarının büyüklüğü ile saati okumanızı kolaylaştırır. Ürünü detaylı şekilde inceleyip sepetinize eklemeden geçmeyin.

10. Antika tutkunları için: İkizler Antika Sanat İngiliz Cep Saati

Orijinal İngiliz cep saati olan İkizler Antika Sanat İngiliz Cep Saati ile kendinizi geçmiş zamanda, Lordlar Kamarasının toplantısına yetişmeye çalışan bir İngiliz Lordu gibi hissedebilirsiniz. Tarihî yapısı ve sanatsal görünümü ile en pahalı köstekli saatlerden birisi olan ürün, altın rengi ve gümüş kasası ile girdiğiniz her ortamda dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlayacak bir asalete sahip. Manuel olarak kurmanız gereken saat, kendi kurma anahtarı ile alıcıya ulaşır. Gerçek bir antika tutkunu biriyseniz bu ürünü detaylıca inceleyip koleksiyonunuza eklemeniz gerekir.