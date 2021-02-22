Nostradamus’un kehanetleri gündem oldu

1566 yılında dünyaya gözlerini yuman ve 16’ncı yüzyılın öne çıkan figürlerinden biri olan Fransız astrolog Michel de Nostredame hakkında hazırlanan yeni bir belgesel uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Kısaca Nostradamus olarak bilinen Fransız fizikçi ve astroloğun kehanetlerini masaya yatıran uzmanlar ve bilim insanları dünyayı ve insanları bekleyen korkunç felaketlerin yaklaşmakta olduğunu öngördü.

Fransız fizikçi ve astrolog Nostradamus, 16’ncı yüzyılın en önemli figürlerinden biri.

DEPREMLER GÜNLERCE SÜRECEK

Geçmişte, 11 Eylül saldırısını, Adolf Hitler’in ortaya çıkışını ve Büyük Londra Yangını ile birlikte birçok gelişmeyi önceden gören Nostradamus’un kehanetleri hakkında yayınlanan, “Nostradamus: End of Days” (Nostradamus: Günlerin Sonu) isimli belgeselde uzmanlar ünlü kişiliğin vizyonunu ve beklentilerini duyurdu.

942 farklı kehanette bulunan Nostradamus’un kehanetleri 3793 yılına kadar sürerken belgesel de de yer alan İngiliz Nostradamus uzmanı Bobby Shailer, İngiliz basınına konuştu. İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden The Sun’a konuşan Shailer, “İngiltere’yi sular basacak ve büyük bir savaş başlayacak. Hollywood olduğunu düşündüğümüz yerde bir deprem olacak ve sallantılar geceler boyu sürecek” yorumunu yaptı.