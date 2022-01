Not alma ve ders çalışma şekilleri öğrenci başarısını nasıl etkiliyor

Eğitim Uzmanı Abdulkadir Özbek, not alma ve ders çalışma şekillerinin öğrencilerin öğrenme ve hafıza becerisinin üzerindeki etkilerini sizler için anlattı.

SAĞ BEYNİMİZİ NASIL DAHA AKTİF KULLANABİLİRİZ?

Sağ beyni daha az kullanmak şuna benziyor: Bir kuş hayal edin iki kanadı var, sağ kanadı maalesef bu sistemde biraz köreliyor ve sonrasında uçması bekleniyor. Kısacası sağ beyin öğrenme sürecinde aktif kullanılmıyor. Peki, sağ beyin daha aktif nasıl kullanılabilir? İşte bu noktada zihin haritaları not alırken sağ beyni daha etkin kullanımını sağlayan etkili bir teknik olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle not alırken sol beyin ağırlıklı not alınır yani bu ne demek?

Bir mantık silsilesi içerisinde sayfayı dikey tutarak en tepeye başlığı yazarak sonra madde madde listeler yaparak not alınır. Çok fazla renkli kalem kullanılmaz hatta tek kalemle bütün not alınır.

Sayfalarca süren notların içerisinde boğulup gidilir. Kavramlar arasındaki ilişkiler ve büyük resim görülemez. Bunun gibi birçok dezavantaj yaşanır. Yapılan araştırmalarda ünlü düşünürlerin, dahi insanların da zihin haritasına benzer şekilde notlar aldıkları belirlenmiştir.

NOT ALMA ÖĞRENMEYİ NASIL DESTEKLER?

Not almak, dikkatinizi odaklamanıza ve dikkat dağıtıcı şeylerden kaçınmanıza yardımcı olur. Derste not alırken, ana fikirleri belirleme ve düzenleme konusunda zihninizi çalıştırırsınız. Pasif bir şekilde dinlemek yerine, sınıftayken aktif öğrenme sağlanabilir.

İyi notlar tutmak, daha sonra incelemek ve tekrar etmek üzere bir kaydınız olacağı anlamına gelir. İyi organize edilmiş notu gözden geçirmek, ders kitaplarını ve uzun notları okumaktan daha etkilidir.

Aktif dinleme ve not alma, daha yüksek akademik başarı için çok önemli iki anahtardır.

Herkes not alır ya da en azından herkes iyi not tuttuğunu iddia eder. Ancak yakından bakarsanız, kağıtlar, yanlarında önemli olduğunu vurgulayan yıldız işaretleriyle birlikte rastgele yazılmış kesik cümleler ve karalamalarla doludur. Eğitmenleriniz sizden ders anlatımları ile okuma ödevleri arasında bağlantı kurmanızı, sunulan konu hakkında bir fikir oluşturmanızı, okul dışında konu ve yaşam arasında bağlantı kurmanızı beklerler. Notlarınız bu düşünceler için yol haritalarınızdır.

Etkili not alma önemlidir çünkü dinleme çabalarınızı destekler. Konuyu anladığınızı test etmenizi sağlar. Ana fikirleri not ettiğinizde materyali daha iyi hatırlamanıza yardımcı olur. Size eğitmenin neyin önemli olduğunu düşündüğü konusunda bir fikir verir. Nihai çalışma rehberinizi oluşturur.

Zihin haritaları gibi etkili not tutma yöntemleri aktif olarak dinlemeyi ve düşünmeyi gerektirir; sadece eğitmenin söylediği kelimeleri not etmek öğrenciye fayda sağlamaz.

ZİHİN HARİTALARI NEDİR VE NASIL OLUŞTURULUYOR?

Zihin haritaları bilginin görsel temsilleridir. Çizelgeler, grafik düzenleyiciler, tablolar, akış şemaları, Venn şemaları, zaman çizelgeleri veya T çizelgeleri şeklini alabilirler. Zihin haritaları özellikle görsel olarak daha iyi öğrenen öğrenciler için çok faydalıdır, ancak diğer öğrenme stillerine sahip öğrenciler için de fayda sağlayabilirler. Bu not alma tekniği güçlü bir çalışma stratejisidir çünkü büyük resmi görmenize yardımcı olurlar. Büyük resmi bilmek, ayrıntıların da daha kolay hatırlanmasını sağlar.

Zihin haritaları, görsel öğelere sahip konular için veya farklı şeyler arasındaki ilişkileri görmenin ve anlamanın önemli olduğu zamanlarda çok fayda sağlar. Ayrıca bilgileri analiz etmek, karşılaştırmak için de kullanılabilirler.

Zihin haritası tasarlarken, başlık ya da konu dikey değil de yan tutulan sayfanın ortasına yerleştirilir ve ardından yeni bilgiler için sayfaya çizgiler ve yeni daireler eklenir. Bilgileri birbirine bağlamak için oklar ve çizgiler kullanılır. Renkli kalemlerle not alma deneyimi daha da keyifli hale gelir.