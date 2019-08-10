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Not bırakıp, otomobilin motoruna giren yavru kedinin kurtarılmasını sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 15:58 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, bir vatandaşın bıraktığı not sayesinde haberdar olan sürücünün çağırdığı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Not bırakıp, otomobilin motoruna giren yavru kedinin kurtarılmasını sağladı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, bir vatandaşın bıraktığı not sayesinde haberdar olan sürücünün çağırdığı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
​Gölcük ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde park halindeki 41 DR 843 plakalı otomobilden kedi sesi geldiğini duyan bir vatandaş, 'Arabanızdan kedi sesi geliyor. Çalıştırmadan bakar mısınız lütfen, ben çıkartamadım, teşekkürler' yazılı notu sileceğe tutturarak aracın camının üzerine koydu. Ali Kahyaoğlu aracının yanına geldiğinde notu görünce itfaiyeye aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, aracın motor kısmına giren yavru kediyi kurtardı.
Ali Kahyaoğlu, "Bu kediyi ben sahip çıkıyorum, ben bakacağım" diyerek kediyi itfaiyecilerden alarak olay yerinden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Not bırakıp, otomobilin motoruna giren yavru kedinin kurtarılmasını sağladıNot bırakıp, otomobilin motoruna giren yavru kedinin kurtarılmasını sağladıNot bırakıp, otomobilin motoruna giren yavru kedinin kurtarılmasını sağladı

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