HABER

Not bırakıp, otomobilin motoruna giren yavru kedinin kurtarılmasını sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 17:12 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, bir vatandaşın bıraktığı not sayesinde haberdar olan sürücünün çağırdığı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, bir vatandaşın bıraktığı not sayesinde haberdar olan sürücünün çağırdığı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

​Gölcük ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde park halindeki 41 DR 843 plakalı otomobilden kedi sesi geldiğini duyan bir vatandaş, 'Arabanızdan kedi sesi geliyor. Çalıştırmadan bakar mısınız lütfen, ben çıkartamadım, teşekkürler' yazılı notu sileceğe tutturarak aracın camının üzerine koydu. Ali Kahyaoğlu aracının yanına geldiğinde notu görünce itfaiyeye aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, aracın motor kısmına giren yavru kediyi kurtardı.

Ali Kahyaoğlu, "Bu kediyi ben sahip çıkıyorum, ben bakacağım" diyerek kediyi itfaiyecilerden alarak olay yerinden ayrıldı.

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğuDoğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu
Rögarın kapağı çalındı, çevre sakinleri çöp kutusuyla önlem aldıRögarın kapağı çalındı, çevre sakinleri çöp kutusuyla önlem aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Sevdikleriniz için Cuma mesajları

Sevdikleriniz için Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için anlamlı ve güzel bayram mesajları!

Kurban bayramı mesajları

Muş'ta HDP İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı

HDP'li İl Başkanı gözaltında!

Bayram namazı Zonguldak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Zonguldak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Yozgat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Yozgat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Van 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Van için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Uşak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Uşak için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.