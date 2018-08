Not indirimi nasıl karşılandı?

Piyasalar not indirimine ciddi bir tepki vermezken, uzmanlar Türkiye’ye haksızlık yapıldığı görüşünde.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard and Poor's ve Moody's, Türkiye'nin kredi notunda art arda indirime gitti. Son not indirimleri ile birlikte, Türkiye “yatırım yapılabilir ülke” seviyesinden bir adım daha uzaklaştırılmış oldu. DW Türkçe’ye konuşan uzmanlara göre, ekonomisi kötüye giden Türkiye’nin notunun indirilmesi sürpriz değil; ancak S&P ve Moody’s’in art arda not indirmesi Türkiye’ye yönelik bilinçli bir tavır alındığı izlenimini güçlendirir nitelikte. Arjantin ve Yunanistan ile aynı seviye Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P) dün akşam Türkiye ile ilgili beklenen kredi not kararını açıkladı. Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu BB-'den B+'ya düşüren S&P, ülkenin kredi görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti. Böylelikle Türkiye’nin kredi notu, dünyanın en sorunlu ekonomileri olarak değerlendiren Arjantin, Fiji ve Yunanistan ile aynı seviyeye gerilemiş oldu.

Not indirimleri, piyasalara nasıl yansıdı? Dolar kuru not kararlarından olumsuz etkilenmezken, karar öncesi bulunduğu 6.04 seviyesinden 6,017 seviyelerine kadar geriledi. Not indirimlerinin dolar kuruna olumsuz etki etmemesinde piyasaların S&P'nin not indirimine gideceği beklentisini önemli ölçüde fiyatlaması etkili oldu. S&P’nin değil ancak Moody’s’in aynı gece not indirimi yapmasının beklenmedik bir gelişme olduğunu dile getiren TEB Yatırım Araştırma Müdürü ve Bankacılık Analisti Övünç Gürsoy, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Buna karşın piyasalara bir etkisi olmadı. Son dönemde pek çok olumsuz gelişme fiyatlara yansıdığı için borsa açıldığında not indirimi ile ilgili satış olacağını düşünmüyorum” diye konuştu. Son not indirimleri ile birlikte Türkiye’de şirketlerin borçlanma maliyetlerinin artacağını kaydeden Övünç Gürsoy, şöyle konuştu: “Fakat şu aşamada biz bankalar açısından büyük bir risk görmüyoruz. Özellikle Avrupalı bankalar, Türk bankalara sendikasyon kredisi açmak konusunda aktifler. Türkiye ile AB’nin son dönemde yakınlaşması ile birlikte, Türkiye’nin borçlarının yüzde 100’e yakın çevrilebileceğini düşünüyorum.”

"Türkiye’ye haksızlık yapıldı” Not indirimi kararlarını DW Türkçe’ye değerlendiren Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya Ardıç ise, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’ye haksızlık yaptığı görüşünde. İki büyük kredi derecelendirme kuruluşunun aynı akşam not indirimi kararı açıklamasının Türkiye’nin ekonomik bir saldırı altında olduğuna dair kanıyı güçlendirdiğini kaydeden Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaya Ardıç, “Elbette Türkiye’nin ekonomik sorunları var, makroekonomik göstergeleri giderek bozuluyor. Ama Türkiye ekonomisi bu kadar hızlı ve peş peşe not indirimlerini de hak etmiyor” dedi. Henüz birkaç ay önce açıklanan not indirimi kararlarının ardından yeni bir not düşürme dalgası yaşandığını dile getiren Prof. Ardıç, “Oysa Türkiye’nin mevcut sorunlarına zaten birkaç ay içinde çözüm getirmesi mümkün değil. Türkiye ekonomisinin zor durumda olduğunu herkes görüyor. Ama durumu Türkiye’den kötü pek çok ülke için not indirimi yapılmazken, Türkiye’nin notları sürekli düşürülüyor. Bu da bir gerçek” diye konuştu.

“Borç para bulmak zorlaşacak” Not indirimleri sonrasında Türkiye’nin "yatırım yapılabilir" seviyedeki ülkelerle arasının giderek açıldığına işaret eden Prof. Ardıç, “Bu durum, Türkiye’nin gelecek dönemde dışardan borç para bulmasını daha da zorlaştıracak bir etken” şeklinde konuştu. ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye yönelik tehditkar üslubunun ekonomide her geçen gün başka bir olumsuz gelişmeye yol açtığına işaret eden Prof. Kaya Ardıç, şunları söyledi: “Başta Merkel (Almanya Başbakanı Angela Merkel) ve Macron (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron) olmak üzere Avrupa Birliği’nin bu süreçte Türkiye’nin anında yer alması çok olumlu bir gelişme. Unutmayalım ki, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının siyasi bir boyutu da vardır. ABD yönetiminden emir almaz ama ABD’nin güttüğü politikalardan da esinlenirler.” "2019'da ekonomi küçülecek” S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2019 yılında daralmasının beklendiği belirtilirken, Türk ekonomisine ilişkin de bazı uyarılarda bulunuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı yeni ekonomik modelin "spesifik ekonomik önerilerden yoksun" olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Durağan görünüm Türkiye'nin kredi notlarına yönelik gelecek 12 aydaki risk dengesini yansıtıyor. Türk Lirası'ndaki oynaklık ve ödemeler dengesinde keskin ayarlama Türkiye ekonomisini baltalar." Yıl sonu dolar kuru beklentisi 6,90 S&P açıklamasında, Türkiye ekonomisine ilişkin tahminler de paylaşıldı. Buna göre kuruluş, yıl sonu dolar kurunu 6,90 TL, 2017’de 851 milyar dolar olarak gerçekleşen milli geliri ise 688 milyar dolar olarak öngördü. S&P tahminlerinde, Türkiye’nin kişi başına geliri de 2018 sonunda 10 bin 597 dolardan 8 bin 400 dolara kadar gerileyecek. S&P, mayıs ayında Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye indirmiş, yerli para cinsinden notunu ise "BB+"dan "BB"ye düşürmüştü. Moody's'den sürpriz not indirimi S&P’nin hemen ardından bir başka büyük kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody's de Türkiye'ye ilişkin sürpriz bir not indirimi kararı açıkladı. Moody's Türkiye'nin uzun dönem kredi notunu ‘Ba2'den ‘Ba3'e düşürürken, kredi görünümünü ise "negatif"e çevirdi. Şirketten yapılan açıklamada, hükümetin kısa vadede etkili ve uyumlu ekonomik bir plan sunması halinde, kredi notunun artırılabileceği belirtildi.