Notalar, bu kez fidanlara dönüşecek

İzmir’de, Ege Kültür Platformu Derneğinin öncülüğünde ve piyano öğretmeni Nilüfer Güzel’in koordinatörlüğünde gerçekleşecek olan 1. Uluslararası İzmir Piyano Festivali için geri sayım başlarken, festivalin geliri Ege Orman Vakfına aktarılacak.

3 Ekim 2019 Perşembe Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezinde, 4 Ekim Cuma İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek 1. Uluslararası İzmir Piyano Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Son dönemlerde artış gösteren orman yangınlarına müzik ve piyano ile destek olmak, fidanların dikilmesini sağlamak ve ormanlara karşı duyarlılığı artırabilmek amacıyla düzenlenecek olan festivale, Türkiye’den ve dünyadan 17 başarılı piyano öğrencisinin davet edildiği bildirildi. 1. Uluslararası İzmir Piyano Festivalinin gelirinin ise Ege Orman Vakfına bağışlanacağı öğrenildi.

Konuk piyanistlerin ve birçok önemli ismin yerini alacağı, konukların unutulmaz anlar yaşayacağı festivale çok sayıda kişinin katılması beklenirken, festivalin sanat yönetmenliğini yürüten Nilüfer Güzel etkinlikler hakkında bilgi verdi. Güzel, "Müziğin Umuda Dokunuşu sloganı ile başladığımız serüven, bu yıl 3.kez; ama bir festival formatında gerçekleşecek. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen piyanistlerle tanışmak, farklı kültürleri öğrenmek ve hepsinden önemlisi müziğin en güzel halini herkesle aynı duygularla hissetmek harika bir deneyim olacak benim için, herkesin keyif alacağına inanıyorum. Müzik iyi ki varsın. Tüm müzikseverleri festivalimize bekliyoruz. Festivali takip etmek isteyenler iki fidan karşılığı davetiyelerini Pan Kitabevi ve Yakın Kitabevinden alabilecekler. Müzik bir kez daha umuda dokunacak. Festival ile ilgili tüm bilgileri ’pfestivali’ başlığıyla ınstagram sayfamızdan bulabilirler" dedi.

