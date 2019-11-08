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'Notaların prensesi' yine birinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 12:22 | Son Güncelleme

ULUSLARARASI ödüllü çocuk piyanist Nehir Özzengin, 26'ncı Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması'nda, 'Umuda Haykırış' bestesiyle birinci oldu.

İZMİR, (DHA)- ULUSLARARASI ödüllü çocuk piyanist Nehir Özzengin, 26'ncı Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması'nda, 'Umuda Haykırış' bestesiyle birinci oldu.
Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi'nde eğitimine devam eden 14 yaşındaki piyanist Nehir Özzengin, 26'ncı TBD Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması'nda 'Umuda Haykırış' isimli bestesiyle birinci oldu. Müziğe 4,5 yaşında başlayan Özzengin, müzik dünyasına yeni besteciler kazandırmak ve Türk kültür hayatını zenginleştirmek amacıyla düzenlenen yarışmayı kazanan en genç besteci olma unvanını elde etti. Yarışmada aynı zamanda 'Altın Nota' ödülünü de kazanan ve TBD Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması'nın kurucusu Emrahan Halıcı'nın elinden ödülünü alan Özzengin, şunları söyledi:
"2017 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye'deki kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmeyip eğitimlerine devam edebilmeleri ve destek olunduğu takdirde her şeyi başarabileceklerine olan inançlarını artırmak amacı ile hazırlanan bir kamu spotunda yer aldım. Ayrıca çocuklar için düzenlenen yardım konserlerinde de gönüllü olarak sahne aldım. İçinde yer aldığım tüm bu sosyal sorumluluk projelerinin bende bıraktığı izler neticesinde çocuklar ve gençler için bir beste yaptım. 'Umuda Haykırış' ismini verdiğim bu eserin, zorluk çeken tüm çocuk ve gençlerin duygularını haykırdıkları bir umut bestesi olsun istedim. Bu ödülü kazandığım için çok mutluyum. Ödülümü ve bestemi hasta olan ve zorluklar çeken tüm çocuklara ve gençlere armağan ediyorum. Umarım bu başarı ve müziğin iyileştirici gücü, biraz olsun tüm çocuklara ve gençlere umut olur."
Nehir Özzengin, bu yıl, İtalya'nın Puglia bölgesinde düzenlenen Uluslararası Nicola Di Stefano Piyano Yarışması'nda kendi kategorisinde birincilik elde etmişti.

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