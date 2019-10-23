HABER

Notaların prensesinden bir başarı daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 10:31 | Son Güncelleme

Uluslararası ödüllü çocuk piyanist Nehir Özzengin, 26.

Notaların prensesinden bir başarı daha

Uluslararası ödüllü çocuk piyanist Nehir Özzengin, 26. Türkiye Bilişim Derneği (TBD) HALICI Bilgisayarla Beste Yarışmasında, ‘Umuda Haykırış’ ismini verdiği bestesiyle katılarak finale kaldı. 14 yaşındaki Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi Öğrencisi Nehir, 26 yıldır düzenlenen yarışmada finale kalan en genç besteci unvanını kazandı.
Müziğe 4,5 yaşında başlayan Nehir Özzengin, 7 yıldır Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi’nde aralıksız sürdürdüğü eğitimle, 6 uluslararası piyano yarışmasında dereceler elde ederek ülkesine büyük gurur yaşattı. Son dönemlerde beste çalışmalarına da başlayarak çeşitli eserler üretmeye başladığını anlatan genç yetenek, 26. Türkiye Bilişim Derneği (TBD) HALICI Bilgisayarla Beste Yarışmasına ‘Umuda Haykırış’ ismini verdiği bestesi ile katılarak büyük bir başarı elde etti.
Müzik dünyasına yeni besteciler kazandırmak ve Türk kültür hayatını zenginleştirmek amacıyla düzenlenen yarışmada finale kalan en genç besteci unvanını elde eden Nehir Özzengin, "2017 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Türkiye’deki kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmeyip eğitimlerine devam edebilmeleri ve destek olunduğu takdirde her şeyi başarabileceklerine olan inançlarını artırmak amacı ile hazırlanan bir kamu spotunda yer aldım. Çocuklar için düzenlenen yardım konserlerinde de gönüllü olarak sahne aldım. İçinde yer aldığım tüm bu sosyal sorumluluk projelerinin bende bıraktığı izler neticesinde çocuklar ve gençler için bir beste yaptım. ‘Umuda Haykırış’ ismini verdiğim bu eserin, zorluk çeken tüm çocuk ve gençlerin duygularını haykırdıkları bir umut bestesi oldum istedim” dedi.
Nehir, Türkiye’nin en eski beste yarışmalarından olan yarışmanın 6 Kasım’da düzenlenecek finalinde ise Garo Mafyan, İzzet Öz gibi birçok değerli isimden oluşan jürinin önünde ilk defa canlı olarak kendi bestesini çalacak.
Bu yıl, İtalya’nın Puglia bölgesinde düzenlenen Uluslararası Nicola Di Stefano Piyano Yarışması’nda kendi kategorisinde 1’inci gelen Nehir, 2018 yılında da yine İtalya’da düzenlenen 26. Uluslararası Cortemilia Piyano Yarışması’nda 1’incilik elde etmişti. Uluslararası Mozart Academy Piyano Yarışması’nda 2’incilik ve 3’üncülük, Uluslararası Cesar Frank Piyano Yarışması’nda 2’incilik ve Uluslararası Ischia Piyano Yarışması’nda 2’incilik dereceleri bulunan genç piyanist, son iki yılda ettiği derecelerle toplamda 6 uluslararası ödülün sahibi oldu.

PARTNER İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay
Sosyal medya hesaplarınız terör örgütü yandaşlarının eline geçebilirSosyal medya hesaplarınız terör örgütü yandaşlarının eline geçebilir
Havacılık üssüne dönüşen liseye Fransa'dan staj talebiHavacılık üssüne dönüşen liseye Fransa'dan staj talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Soçi değerlendirmesi

İbrahim Kalın'dan Soçi değerlendirmesi!

Sarıyer'de büyük yangın! Ekipler güçlükle kontrol altına aldı!

Sarıyer'de büyük yangın! Ekipler güçlükle kontrol altına aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.