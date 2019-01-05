Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı, iddia asılsız!

Edinilen bilgilere göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen 67 yaşındaki Fatma Ç., vekalet işlemleri için gittiği noterde, noter görevlisinin polis eşi tarafından darp edildiğini iddia edip medya kuruluşlarına beyanatta bulunmuştu. Uğradıkları darp sonucu ayağının kırıldığını ve gözlerinin morardığını iddia eden Ç., yanında bulunan kızının kulak zarının patladığını, oğlunun da gözaltına alındığını ileri sürmüştü. Olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde ise Fatma Ç. ve beraberindeki yakınlarının noter görevlisi ile tartıştığı, görevlilere bıçak ve sopalarla saldırıp daha sonra binaya giren polisi tartaklayarak yaraladıkları anlar yer alıyor.

ENGELLİ İÇİN DOKTOR RAPORU İSTENİNCE YENİ BİR PLAN YAPARAK NOTERE GERİ DÖNDÜLER

İddiaya göre, 2 Ocak Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesinde bulunan bir noterde meydana gelen olayda, Fatma Ç. adlı kadın yakınları Güven Ç., Semra Y., Sevdiye Ç. ve Selvan Ç. ile birlikte, 21 Aralık 2018’de bir otobüs firmasının yaptığı trafik kazasında hayatını kaybeden kızı Zahide Ö.’nün ölümüne ilişkin otobüs firmasına açılacak davaya vekalet vermek üzere notere geldi. Elde edilen bilgilere ve iddialara göre, Fatma Ç. ve yakınları, trafik kazasında ölen Zahide Ö.’nün ölümüne ilişkin yürütülecek davayı takip etmesi için avukata ayrı ayrı yetki vermek için notere geldi. İşlemleri yapan noter katibi, konuşma engelli olduğu tespit edilen Selvan Ç. için vasi tayini ve doktor raporu istedi. Bunun üzerine aile raporu almak için noterden ayrıldı. İstenen raporu elde edemeyen Fatma Ç. ve yakınları, daha sonra rapor istenen Selvan Ç.’yi dışarıda bırakarak bazı yakınlarını da yanlarına alarak notere geri döndü.