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Noter nasıl olunur? Noter katibi, noter memuru, noter veznedarı olma yolu

06.01.2021 11:55 | Son Güncelleme:
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Noter nasıl olunur? Noter katibi, noter memuru, noter veznedarı olma yolu

Noterlik, son zamanlarda en çok araştırılan mesleklerden biri haline geldi. Eğer noter olmak istiyor, meslek hakkında detayları merak ediyor ve "Noter nasıl olunur?", "Noter başkatibi nasıl olunur?" gibi sorularınız varsa nasıl bir yol izleyeceğinize dair tüm cevapları sizin için derledik. İşte noterlik ile ilgili detaylar...

Noterlik, kişilerin haklarını ve kişisel çıkarlarını mahkemeye gitmeden güvence altına almasıyla bilinir ve önemli meslekler arasında sayılır. Bu meslekte bilirkişi olmayı isteyen kişiler için birçok şart bulunur. Peki, noter nasıl olunur? Gereken şartları ve evrakları öğrenmek isteyenler için merak edilenleri bu yazıda topladık. İşte bütün ayrıntılarıyla noterlik...

Noter Nasıl Olunur?

"Noter nedir nasıl olunur?", "Noter memuru nasıl olunur?" gibi sorularınızın cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz. Noter olmak isteyenler için yerine getirilmesi gereken ilk koşul Hukuk Fakültesinden mezun olunmasıdır. Hukuk Fakültesi mezunlarının, noter olmaya karar verdikten sonra Noterlik Belgesini edinmeleri gerekir. Ancak bu belgeyi edinebilmek için öncelikle avukatlık stajının başarıyla tamamlanmış olması gereklidir. Noterlik Belgesi almak için Adalet Bakanlığına gerekli koşullar sağlandığı takdirde başvurmak yeterlidir.

Noterlik Belgesi için gerekli belgeler ise şöyle;

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Sabıka kaydı
  • Hukuk Fakültesi mezuniyet belgesi
  • Sağlık raporu
  • Bağlı olunan barodan disiplin tatbikatı olup olmadığına dair belge
  • Hakkında soruşturma olup olmadığına dair belge
  • Avukatlık ruhsatı
  • İmzalı beyanname
  • 4 adet vesikalık fotoğraf
  • Noterlik belgesi istendiğine dair dilekçe

Gerekli belgeler sağlandıktan sonra başvuru yapılabilir. Başvurusu onaylanan kişiler, artık Adalet Bakanlığı internet sayfasından noter alımı ilanlarını takip edebilir.

Noter olmak için gereken şartlar ise şöyle;

  • 23 yaşından küçük 50 yaşından büyük olmamak
  • Türk vatandaşı olmak
  • Hukuk Fakültesinden mezun olmak
  • Erkek adaylar için; askerliğini bitirmiş olmak ya da askerlikle ilişiği olmamak
  • Hüküm giymemiş ya da herhangi bir soruşturmaya girmemiş olmak
  • Noterlik dışında başka bir işte çalışmıyor olmak

Şartlara uyan ve noterlik belgesi alan kişilerin, Adalet Bakanlığı internet sayfasında yayınlanan ilanlar üzerinden başvuru yapması gerekir. Başvurular yalnızca elektronik ortamda gerçekleşir. Başvuru ekranında çıkan form doldurulur ve ön başvuru yapılmış olur. Başvurunun sonucunu da aynı sayfa üzerinden takip etmek gerekir. Ön başvurusu onaylanan kişilerin, başvuruyu tamamlamak için gerekli olan evrakları eksiksiz bir şekilde Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'ne teslim etmesi gerekir. Başvuru onaylandığı takdirde göreve hazır olmaları için noter adayları staja alınır. Stajı tamamlayan kişiler, göreve hazır hale gelir.

Noter Katibi Nasıl Olunur?

"Noter katibi nasıl olunur?", "Noter başkatibi nasıl olunur?" gibi sorularınızın cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz. Noter katibi olmak isteyen kişilerin en az ortaokul mezunu olması gerekir. Noter katibi olmak için noter katipliği ilanlarının takip edilmesi gerekir. İlan açıldığı takdirde başvuru yapılır. Başvurusu kabul edilen adaylar, ilgili noter yanında 6 ay staj yapmak zorundadır. Stajını tamamlayan noter katibi adayları, katip olmaya yemin eder ve göreve hazır hale gelir.

Noter katibi olmak için gereken şartlar;

  • Türk vatandaşı olmak
  • Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş sınırları içinde olmak
  • En az ortaokul mezunu olmak
  • Kamu haklarından mahrum olmamak
  • Hapis cezası ile hükümlü olmamak
  • Erkek adaylar için askerlik yapmış ya da askerlikten muaf olmak
  • Sağlık raporu
  • Daha öncesinde meslekten men edilmemiş olmak
  • Noter başkatibi olmak içinse noter katibi için gerekli şartlar haricinde Adalet Yüksek Okulu'ndan mezun olunması gerekir.

Noter Veznedar Nasıl Olunur?

Noterde veznedar olmak isteyen kişilerin 2 yıllık olan Büro Yönetimi ön lisans programından mezun olması beklenir. Ayrıca lise mezunu olan kişiler, KPSS'den yeterli puanı aldığı takdirde veznedar alımlarında başvuruda bulunabilir.

Veznedar olmak için gereken şartlar ise şöyle;

  • Türk vatandaşı olmak
  • Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş sınırları içinde olmak
  • Erkek adaylar için askerliğini bitirmiş ya da askerlikten muaf olmak
  • Hüküm giymemiş ya da herhangi bir soruşturmaya girmemiş olmak
  • Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak
  • Mesleğe devam etme hususunda zihinsel ya da bedensel engele sahip olmamak
  • İlan edilen kadro için gerekli şartları taşımak
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