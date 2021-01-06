Noter nasıl olunur? Noter katibi, noter memuru, noter veznedarı olma yolu

Noterlik, kişilerin haklarını ve kişisel çıkarlarını mahkemeye gitmeden güvence altına almasıyla bilinir ve önemli meslekler arasında sayılır. Bu meslekte bilirkişi olmayı isteyen kişiler için birçok şart bulunur. Peki, noter nasıl olunur? Gereken şartları ve evrakları öğrenmek isteyenler için merak edilenleri bu yazıda topladık. İşte bütün ayrıntılarıyla noterlik...
"Noter nedir nasıl olunur?", "Noter memuru nasıl olunur?" gibi sorularınızın cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz. Noter olmak isteyenler için yerine getirilmesi gereken ilk koşul Hukuk Fakültesinden mezun olunmasıdır. Hukuk Fakültesi mezunlarının, noter olmaya karar verdikten sonra Noterlik Belgesini edinmeleri gerekir. Ancak bu belgeyi edinebilmek için öncelikle avukatlık stajının başarıyla tamamlanmış olması gereklidir. Noterlik Belgesi almak için Adalet Bakanlığına gerekli koşullar sağlandığı takdirde başvurmak yeterlidir.
Noterlik Belgesi için gerekli belgeler ise şöyle;
Gerekli belgeler sağlandıktan sonra başvuru yapılabilir. Başvurusu onaylanan kişiler, artık Adalet Bakanlığı internet sayfasından noter alımı ilanlarını takip edebilir.
Noter olmak için gereken şartlar ise şöyle;
Şartlara uyan ve noterlik belgesi alan kişilerin, Adalet Bakanlığı internet sayfasında yayınlanan ilanlar üzerinden başvuru yapması gerekir. Başvurular yalnızca elektronik ortamda gerçekleşir. Başvuru ekranında çıkan form doldurulur ve ön başvuru yapılmış olur. Başvurunun sonucunu da aynı sayfa üzerinden takip etmek gerekir. Ön başvurusu onaylanan kişilerin, başvuruyu tamamlamak için gerekli olan evrakları eksiksiz bir şekilde Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'ne teslim etmesi gerekir. Başvuru onaylandığı takdirde göreve hazır olmaları için noter adayları staja alınır. Stajı tamamlayan kişiler, göreve hazır hale gelir.
"Noter katibi nasıl olunur?", "Noter başkatibi nasıl olunur?" gibi sorularınızın cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz. Noter katibi olmak isteyen kişilerin en az ortaokul mezunu olması gerekir. Noter katibi olmak için noter katipliği ilanlarının takip edilmesi gerekir. İlan açıldığı takdirde başvuru yapılır. Başvurusu kabul edilen adaylar, ilgili noter yanında 6 ay staj yapmak zorundadır. Stajını tamamlayan noter katibi adayları, katip olmaya yemin eder ve göreve hazır hale gelir.
Noter katibi olmak için gereken şartlar;
Noterde veznedar olmak isteyen kişilerin 2 yıllık olan Büro Yönetimi ön lisans programından mezun olması beklenir. Ayrıca lise mezunu olan kişiler, KPSS'den yeterli puanı aldığı takdirde veznedar alımlarında başvuruda bulunabilir.
Veznedar olmak için gereken şartlar ise şöyle;
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