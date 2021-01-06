Noter nasıl olunur? Noter katibi, noter memuru, noter veznedarı olma yolu

Noterlik, kişilerin haklarını ve kişisel çıkarlarını mahkemeye gitmeden güvence altına almasıyla bilinir ve önemli meslekler arasında sayılır. Bu meslekte bilirkişi olmayı isteyen kişiler için birçok şart bulunur. Peki, noter nasıl olunur? Gereken şartları ve evrakları öğrenmek isteyenler için merak edilenleri bu yazıda topladık. İşte bütün ayrıntılarıyla noterlik...

Noter Nasıl Olunur?

"Noter nedir nasıl olunur?", "Noter memuru nasıl olunur?" gibi sorularınızın cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz. Noter olmak isteyenler için yerine getirilmesi gereken ilk koşul Hukuk Fakültesinden mezun olunmasıdır. Hukuk Fakültesi mezunlarının, noter olmaya karar verdikten sonra Noterlik Belgesini edinmeleri gerekir. Ancak bu belgeyi edinebilmek için öncelikle avukatlık stajının başarıyla tamamlanmış olması gereklidir. Noterlik Belgesi almak için Adalet Bakanlığına gerekli koşullar sağlandığı takdirde başvurmak yeterlidir.

Noterlik Belgesi için gerekli belgeler ise şöyle;

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı

Hukuk Fakültesi mezuniyet belgesi

Sağlık raporu

Bağlı olunan barodan disiplin tatbikatı olup olmadığına dair belge

Hakkında soruşturma olup olmadığına dair belge

Avukatlık ruhsatı

İmzalı beyanname

4 adet vesikalık fotoğraf

Noterlik belgesi istendiğine dair dilekçe

Gerekli belgeler sağlandıktan sonra başvuru yapılabilir. Başvurusu onaylanan kişiler, artık Adalet Bakanlığı internet sayfasından noter alımı ilanlarını takip edebilir.