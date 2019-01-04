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Noterdeki kavganın görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 18:55 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de 66 yaşındaki Fatma Çamur, ölen kızının yasal işlemlerinin takibi için vekaletname vermek üzere gittiği noterde dayak yediğini iddia etti.

Çağatay KENARLI - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL (DHA)-ŞİŞLİ'de 66 yaşındaki Fatma Çamur, ölen kızının yasal işlemlerinin takibi için vekaletname vermek üzere gittiği noterde dayak yediğini iddia etti. Çamur, tartışma yaşadığı noter katibinin polis eşi tarafından çocuklarıyla birlikte darp edildiğini ve hastanelik olduklarını söyleyerek savcılığa şikayette bulundu. Polis Avni E., de, karısına küfür eden Güven Çamur'a müdahale ettiğini sol elinin iki parmağının kırıldığını ileri sürüp aileden şikayetçi oldu. İki tarafın birbirini suçladığı kavganın güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde noterde başlayan kavganın merdivenlerde de sürdüğü görülüyor.

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Noterdeki kavganın görüntüleri ortaya çıktıNoterdeki kavganın görüntüleri ortaya çıktı
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