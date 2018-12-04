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Noterden sonra parayı ödemeyen dolandırıcılar tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 16:57 | Son Güncelleme

 KARABÜK’te, noterde araç alım satımı sırasında 5 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Noterden sonra parayı ödemeyen dolandırıcılar tutuklandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, noterde araç alım satımı sırasında 5 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araç alımı sırasında 5 kişiyi dolandırdığı iddia edilen B.K., E.Ö. ve E.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Araçlarını satan kişilerle anlaşıp noterde parayı vereceğini, araçların noterde satışlarını üzerine alıp çeşitli bahanelerle paralarını vermeyerek aldıkları araçları kısa sürede satıp kişileri dolandırdığı, tehdit ettiği belirlenen 3 şüpheli emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

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