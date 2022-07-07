HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Noterler arife günü açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz Cuma yarın noterler çalışıyor mu, tatil mi?

Noterler arife günü açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz Cuma yarın noterler çalışıyor mu, tatil mi?

07.07.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Noterlerin arife günü açık mı yoksa tatil mi olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Vatandaşlar arife günü EFT de dahil olmak üzere bankacılık işlemlerini şubelerden yapıp yapamayacaklarını öğrenmek istiyor. Peki Noterler arife günü açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz Cuma yarın noterler çalışıyor mu, tatil mi? İşte detaylar...

Noterler arife günü açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz Cuma yarın noterler çalışıyor mu, tatil mi?

Noterler arife günü açık mı? Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Cuma günü Noterlerin çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki Noterler arife günü açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz Cuma yarın noterler çalışıyor mu, tatil mi? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

NOTERLER ARİFE GÜNÜ AÇIK MI?

Noterler arife günü yarım gün hizmet verecek.

KURBAN BAYRAMI'NDA NOTERLER AÇIK MI 2022?

Noterler, Kurban Bayramı'nda çalışmayacak. Kurban Bayramı resmi tatildir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arifesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar arife gününün ne zaman ihya edileceğini merak ediyor. Kurban Bayramı arife günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. O gün kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için yarım gün mesai yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüz binler oraya akın ediyor! Kente girişte trafik kilitlendiYüz binler oraya akın ediyor! Kente girişte trafik kilitlendi
Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!
İstanbul'da katliam! Bir aile yok oldu: Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alınİstanbul'da katliam! Bir aile yok oldu: Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alın
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı kurban bayramı 2022
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Motorine bu gece yarısı indirim geliyor!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Nwakaeme'den sürpriz imza!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, görevden alındılar

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

12 yıl sonra ortaya çıkan vahşette yasak aşk iddiası

12 yıl sonra ortaya çıkan vahşette yasak aşk iddiası

İstanbul'da akılalmaz olay! Polisler bile şaşırdı

İstanbul'da akılalmaz olay! Polisler bile şaşırdı

İlginizi Çekebilir

Bu defa tamamen üstsüz! Kalçasına kadar indirip...

Bu defa tamamen üstsüz! Kalçasına kadar indirip...

Kafatasının bir kısmını kaybetti! “Beynimi deri koruyor”

Kafatasının bir kısmını kaybetti! “Beynimi deri koruyor”

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

İşkence gibi olan baş ağrıları şıp diye geçsin

İşkence gibi olan baş ağrıları şıp diye geçsin

Kimse terlikten görünen siyah ayak tırnağı istemez!

Kimse terlikten görünen siyah ayak tırnağı istemez!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.