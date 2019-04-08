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Noterlerin nöbet mesaisi yoğun geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 14:55 | Son Güncelleme

Hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veren noterliklerde 6 bin 450 işlem gerçekleştirildi - Nöbetçi noterliklerde, en çok yapılan işlem araç satışı oldu

KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanlığının yeni uygulaması kapsamında 6-7 Nisan'da ilk nöbetlerini tutan Türkiye genelindeki noterlerde 6 bin 450 işlem yapıldı.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin çalışmasıyla ülke genelinde hafta sonları nöbetçi noterlik uygulamasına geçildi.

Bu kapsamda 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günleri saat 09.00-17.00 arasında İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde ise birer noter ilk nöbetleri için mesai yaptı.

İlk hafta sonu nöbetinde noterliklerde toplam 6 bin 450 işlem gerçekleştirildi. Nöbetçi noterliklerde en çok yapılan işlem araç satışı oldu.

- Nöbetçi noterler nasıl öğreniliyor?

Hafta sonları nöbetçi olarak hizmet veren noterler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden ilan ediliyor.

Birliğin internet sitesindeki nöbetçi noterlikler bölümünden tarih ve il seçilerek nöbetçi olan noterler öğreniliyor.

Bu bölümde, noterlerin adresleri, telefon numaraları ve konumları da paylaşılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı nöbetçi noter Türkiye Noterler Birliği

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