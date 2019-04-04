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Noterlerin nöbeti cumartesi başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 13:31 | Son Güncelleme

Noterlerin hafta sonları da hizmet vermesine yönelik uygulama, 6 Nisan Cumartesi hayata geçirilecek - Uygulama kapsamında İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde ise birer nöbetçi noter olacak - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara 40. Noterde işlem yapacak

KEMAL KARADAĞ - Nöbetçi noterlik uygulamasına 6 Nisan Cumartesi başlanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin nöbetçi noterlik uygulamasına ilişkin çalışmalar tamamlandı.

Bu kapsamda, ülke genelinde cumartesi ve pazar günleri 09.00-17.00 saatlerinde hizmet verecek noterler belirlendi.

İlki 6 Nisan Cumartesi gerçekleştirilecek nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında hafta sonları 2'si Anadolu, 2'si Avrupa yakasında olmak üzere İstanbul'da 4, Ankara ve İzmir'de 2'şer, diğer illerde de birer noter nöbet tutacak. Bu noterliklerde bütün işlemlerin yapılması sağlanacak.

Türkiye Noterler Birliği, internet üzerinden nöbet tutacak noterlikleri ilan edecek.

Uygulama kapsamında Ankara'da ilk nöbet hizmetini verecek noterler Ankara 40. Noteri ile Altındağ 7. Noteri olacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Ankara 40. Noterde cumartesi günü işlem yapacak.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül noter nöbetçi noterlik

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