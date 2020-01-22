HABER
  4. Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı

Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 13:21 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Gül: - "Güvenli ödeme sistemine 3 Şubat'ta tüm noterliklerimiz geçmiş olacak" - "(Güvenli Ödeme Sistemi) Bu kapsamda ikinci el araç satış sözleşmeleri, iş yeri devir sözleşmeleri, marka devir sözleşmeleri, taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri gibi yaklaşık 9 milyon işlemin yapılmasını bekliyoruz. Bütün bu işlemlere, 3 Şubat 2020 Pazartesi itibarıyla tüm Türkiye'de tüm noterliklerimiz geçmiş olacak" - "3 Şubat'ta başlayacak diğer bir uygulama da noterliklerde kredi kartı kullanımı imkanı olacak. Vatandaşımızın yanında nakit bulundurma zorunluluğu ve buna ilişkin riskler ortadan kalkacaktır"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve noter ücretlerinin kredi kartlarıyla ödenmesi uygulamasının 3 Şubat itibarıyla yurt genelinde başlayacağını bildirdi.

Gül, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, noterliğin adalet sisteminin önemli bir parçası olduğunu, hukuki işlemlerin belgelendirilmesi ve bu işlemlere dair belgelerin düzenli bir şekilde saklanması görevinin noterlere ait olduğunu söyledi.

Noterlerin bu fonksiyonunun itilafların yargıya intikal etmeden çözümlenmesini, yargıya intikal edenlerinse daha hızlı sonuçlanmasını sağladığını ifade eden Gül, bu anlamda vatandaşın memnuniyetini artırmak amacıyla çok önemli adımlar attıklarını belirtti.

Bakan Gül, "Örneğin, 1 Şubat 2018'de araç sicil ve tescilinin noterliklere devriyle araç satışı, devir ve tescil işlemleri, büyük bir hız kazanmıştır. Böylece işlemler, kolay şekilde vatandaş memnuniyeti odaklı devam etmiştir. Geçtiğimiz yıl noterliklerde yaklaşık 8,5 milyon ikinci el araç satışı gerçekleştirilmiştir. Böylece hem emniyet hem noterlik gibi işlemlerde vatandaş mağdur olmamakta, emniyet mensupları da kendi kamu hizmetini ayrıca ifa edebilmektedir." diye konuştu.

Kamuoyuna mayıs ayında açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde de noterlik sistemiyle ilgili çok önemli yeniliklere yer verdiklerini anımsatan Gül, bunların uygulamalarına da hızlı bir şekilde başladıklarını aktardı.

Bakan Gül, bu kapsamda noterliklerin görev tanımlarının yargının iş yükünü azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesinin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde hukuk fakültesi mezunlarının istihdam edileceği yeni bir kadroyla noter yardımcılığı müessesesinin kurulmasını hedefliyoruz. Böylece noterlerimizin de yine sırayla değil, sınavla noterlik mesleğine gireceği bir reformu hayata geçirmeyi düşünüyoruz, planlıyoruz. Bunun da en kısa zamanda yine kanunlaşmasını, yürürlüğe girmesini hedefliyoruz." dedi.

- "Noterlik sayısı 2 bin 61'e ulaştı"

Bazı çekişmesiz yargı işleriyle, henüz davanın açılmamış olduğu dönemle sınırlı olmak üzere, delil tespitinin noterlikler tarafından yapılabilmesini sağlayacak düzenlemeler de düşündüklerini dile getiren Gül, şöyle konuştu:

"Özellikle mahkemelerin yargı yükünü de azaltacak şekilde tıpkı veraset ilamı gibi bazı konuların yine yargı mercilerinden noterlik müessesesine devri hususunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda da özellikle hafta sonu noterliklerin açık olması sebebiyle, adalet hizmetlerinin hafta sonu da noterler eliyle bazı hizmetlerin yapılabilmesine büyük bir imkan sağlanacaktır. Bu konu da yine çalışmalarımızın arasında. Yakın zamanda inşallah neticeye bağlamış olacağız."

Gül, nöbetçi noterlik uygulamasını geçen nisan ayında hayata geçirdiklerini hatırlatarak, aynı gün hizmete giren bir diğer konunun da konsolosluklarda yapılan noterlik işlemlerinden aynı anda Türkiye'den örneğinin alınması hususu olduğunu aktardı.

Noterliklerde hafta sonu da araç alım satımı yapılabildiğini anlatan Gül, son 9 ayda noterliklerdeki hafta sonu işlem sayısının 635 bin olduğunu belirtti.

Gül, geçen yıl kasım ayında 130 yeni noterlik daha kurduklarını, böylece noterlik sayısının 2 bin 61'e ulaştığını bildirdi.

- "Yargı reformu stratejisindeki hedeflerimizden birini de yine gerçekleştirmiş oluyoruz"

Bakan Gül, tanıtımı yapılan güvenli ödeme sistemiyle vatandaşın alışverişini güvenle yapılabileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda ikinci el araç satış sözleşmeleri, iş yeri devir sözleşmeleri, marka devir sözleşmeleri, taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri gibi yaklaşık 9 milyon işlemin yapılmasını bu süreçte bekliyoruz. Bütün bu işlemlere de 3 Şubat 2020 Pazartesi itibarıyla tüm Türkiye'de tüm noterliklerimiz geçmiş olacak. Böylece para alışverişlerinde büyük bir kolaylık sağlanacak ve yaşanan sahtecilik, muhtemel dolandırıcılıklar ve aksaklıkların önüne geçilmiş olacak."

Bu sistemle emanet hesabına alınan paranın noterlik işlemi tamamlandıktan sonra ilgilisine güvenli bir şekilde aktarılmış olacağını, bununla ilgili finansal entegrasyon sisteminin de noterliklerde kurulduğunu bildiren Gül, sistemde hesaba para yatırıldığı teyit edildikten sonra işlemin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Bakan Abdulhamit Gül, noterliklerin bu işlemlerle ilgili sms ve e-posta yoluyla tüm süreci vatandaşlara bildireceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"3 Şubat'ta başlayacak diğer bir uygulama da noterliklerde kredi kartı kullanımı imkanı olacak. Vatandaşımız noterde işlemini ister nakit ister kredi kartı ister banka kartıyla yapabilecektir. Vatandaşımızın yanında nakit bulundurma zorunluluğu ve buna ilişkin riskler ortadan kalkacaktır. İşlemler kredi kartı ya da banka kartıyla güvenli bir şekilde yine halledilebilecektir. Böylece noterliklerde ödeme aracı seçenekleri çoğaltılarak vatandaşımıza kolaylık sağlayacak güvenli bir uygulama hayata geçmiş oluyor. Yargı reformu stratejisindeki hedeflerimizden birini de yine gerçekleştirmiş oluyoruz."

Hukuki güvenlik ilkesinden ödün vermeden vatandaşın iş ve işlemlerinde, kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam edeceklerini anlatan Gül, başlatılayacak bu iki yeni uygulamayla vatandaşlara noterlik işlemlerine ilişkin güvenlik ve kolaylık sağlamış olacaklarını vurguladı.

Gül, "Noterlik hizmetlerinin dijital altyapısının güçlendirilerek hızlandırılması, noterlik sayısının artırılması, e-tebligat uygulamamız, hedef süre uygulamamız, arabuluculuk, uzlaştırma, ön ödeme, seri yargılama, basit yargılama gibi usuller güven veren ve erişilebilir bir adalet gayesine katkı sağalayacak, hizmet edecektir. Özellikle noterlerimizin gayrimenkul satışı da dahil olmak üzere yeni hizmet alanlarına kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Direksiyon başında uyuya kalınca...Korkunç! Direksiyon başında uyuya kalınca...Korkunç!
Çavuşoğlu: Sorunları çözmek için beraber çalışmamız gerekiyorÇavuşoğlu: Sorunları çözmek için beraber çalışmamız gerekiyor
Bakan Soylu: “Dicle’nin, Fırat’ın kuzularını uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım”Bakan Soylu: “Dicle’nin, Fırat’ın kuzularını uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım”
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Güvenli Ödeme Sistemi noterlik Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri

En Çok Okunan Haberler

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Bakan Koca'dan 'gizemli (Corona) virüs' açıklaması!

Bakan Koca'dan 'gizemli (Corona) virüs' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Diğer Haberler
Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyelerini seçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyelerini seçti

Çavuşoğlu: Sorunları çözmek için beraber çalışmamız gerekiyor

Çavuşoğlu: Sorunları çözmek için beraber çalışmamız gerekiyor

Son dakika... Bekçilere kimlik sorma yetkisi geliyor

Bekçilere yeni yetkiler geliyor

MHP'li Sefer Aycan: Sözleşmeli personel uygulaması kaldırılmalı

Meclis'ten hükümete seslendi: Uygulama kaldırılmalı

Adalet Bakan Abdülhamit Gül'den Metin İyidil açıklaması

Bakan Gül'den Metin İyidil açıklaması

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.