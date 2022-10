Nothing'den ruj görünümlü kablosuz kulaklık! Görüntüleri sızdı

Oneplus'tan ayrılan Carl Pei tarafından kurulan Nothing şirketi, ilk olarak kablosuz kulaklık Nothing Ear 1 ile ilgi topladı. Şirket daha sonra telefon işine de girerek Nothing Phone adını verdiği bir telefon da üretti. Nothing Phone, şirketin adeta yüzünü güldürdü. Son birkaç gündür ise Nothing gizliden gizliye yeni bir kulaklığın lansman öncesi duyurusunu yaptı. Şirket Twitter hesabından çeşitli fotoğraflarla yeni kulakiçi kulaklığı sergiledi. Ruj detayıyla dikkat çeken ve görüldüğü kadarıyla Nothing Ear (stick) adını taşıyan bu kulaklığın görüntüleri ise tam tanıtımından önce sızdırıldı.

RUJ ŞEKLİNDEKİ NOTHİNG EAR (STİCK)'İN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Nothing Ear (stick) kulaklığa ait olduğu iddia edilen görüntüleri, geliştirici Kuba Wojciechowski ele geçirdi. Geçtiğimiz haftalarda Pixel Tablet hakkında epeyce detay paylaşan Wojciechowski, şimdi de Nothing Ear (Stick)'e ait olduğu söylenen renderlar paylaştı. Görüntüler kulaklığın ruj görünümlü bir kablosuz kulaklık olacağını açıkça gösteriyor.

Yukarıdaki fotoğrafta görebileceğiniz gibi, Nothing Ear (Stick), Nothing'in ilk kulakiçi kulaklığı Nothing Ear (1) ile genel olarak aynı tasarıma sahip. Ancak, Nothing Ear (1)'den farklı olarak, Nothing Ear (Stick) yumuşak bir silikon uca sahip değil gibi görünüyor. Bu da kulaklığın ANC desteği sunmayabileceği anlamına gelebilir.

Nothing Ear (Stick)'in şarj kutusu, beyaz bir gövdeye ve şeffaf bir kapağa sahip. Bu da Nothing Ear (1)'in şarj kutusuyla aynı tasarım diline sahip olacağını gösteriyor. Ancak yeni kulaklığın kutusu silindir şeklinde ve çevirerek açılıp kapatılıyor. Şarj kutusunun şeklini göz önünde bulundurularak, kutunun kablosuz şarj desteği sunmayacağı tahmin ediliyor.

Ruj şeklindeki Nothing Ear (Stick)'in ANC desteğinden ve kablosuz şarj desteğinden yoksun olma ihtimali, kulaklığın Nothing Ear (1)'den daha uygun olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Yine de şirket önümüzdeki günlerde her şeyi resmileştirdiğinde Nothing Ear (Stick)'in özelliklerini ve fiyatını öğrenebileceğiz.