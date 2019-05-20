Notre Dame'ın yeni hali nasıl olacak? İşte en absürd restorasyon önerileri

Fransa'daki Notre Dame Katedrali'nin 17 Nisan'da çıkan yangında zarar görmesinin ardından restorasyon çalışmaları ile ilgili ilginç fikirler üretilmeye başlandı. Yangının etkilerinin hala devam ettiği ülkede tasarım yarışması düzenleneceği açıklandı.
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Tasarım yarışması açıklamasının ardından pek çok kişi sosyal medyadan fikirlerini paylaşmaya başladı. Bazı paylaşımcılar sıra dışı fikirleriyle sanal alemde yankı uyandırdı. İşte Notre Dame Katedrali için en tuhaf tasarım önerileri...
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