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Notre Dame Katedrali djital kopyasıyla yeniden hayat bulabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 11:45 | Son Güncelleme

Paris'te çıkan yangında büyük hasar gören Notre Dame Katedrali, 2010 yılında oluşturulan üç boyutlu dijital kopyası sayesinde birebir restore edilebilecek

İSTANBUL (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te çıkan yangında büyük hasar gören Notre Dame Katedrali'nin, 2010 yılında oluşturulan üç boyutlu dijital kopyası sayesinde aslına uygun olarak yeniden inşa edilebileceği bildirildi.

ABD'nin önde gelen dergilerinden The Atlantic'in internet sitesinde yer alan habere göre, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Notre Dame Katedrali, sanat tarihi uzmanı Dr. Andrew Tallon'un 2010 yılında katedralle ilgili yaptığı ve 1 milyar veri noktasından oluşan dijital modelleme çalışması sayesinde birebir olarak restore edilebilecek.

Orta Çağ yapılarını lazer tarama teknolojisiyle üç boyutlu şekilde modelleyen Tallon, 2010 yılında Notre Dame Katedrali'nin içindeki ve dışındaki detayları 50 farklı açıdan lazer teknolojisiyle taradı.

Tallon, 5 gün süren tarama çalışmasına ek olarak, üç boyutlu formunu oluşturma amacıyla katedralin yüksek çözünürlüklü panoramik fotoğraflarını çekti.

Uzmanlar, Tallon'un çalışmasının Notre Dame Katedrali'nin en ince detayına kadar restore edilmesine imkan sağlayacağını savunuyor.

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andrew tallon dijital kopya Notre Dame Katedrali üç boyutlu modelleme

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