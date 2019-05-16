Notre Dame Katedrali Nasıl İnşa Edilecek?

Paris'te bulunan ünlü Notre Dame Katedrali'ndeki yangının üzerinden bir ay geçti. Ancak halen katedralin yıkılmaması için başlatılan güvenlik çalışması devam ediyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2024'te bitirme sözü verdiği katedralin nasıl restore edileceği, yardımların nasıl yönetileceği ve yangının neden çıktığına ilişkin polemikler ise devam ediyor.

Notre Dame'ın etrafındaki güvenlik çemberi, olayın üzerinden bir ay geçmesine rağmen halen kaldırılmadı ve güvenlik endişeleri nedeniyle etrafına yaklaşmak yasak. Katedralin büyük oranda hasar gören çatısının üzerine yağmur sularının engellenmesi için dev bir branda gerildi.

Önce katedral tümüyle güvenlikli bir bina haline getirilecek, daha sonraysa soruşturma ve restorasyon çalışmalarına hız verilecek. Bir taraftan da restorasyon için gereken mali desteğin bulunması için bağış kampanyaları devam edecek.

Katedralin yeniden inşası için 4 ayrı vakıf tarafından yardım toplanıyor. Bunlardan en büyüğü Kültür Varlıkları Vakfı (Fondation de Patrimoine) yangının birinci ayında, yardım kampanyasını durdurduklarını açıkladı. Henüz hasar tespitinin yapılamadığını, ne kadar yardıma ihtiyaç olduğunun belirlenemediğini belirten vakıf, bu tarihe kadar kampanyayı durdurduklarını belirtti.