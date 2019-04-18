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Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının nedeni belli oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.04.2019 20:30 | Son Güncelleme

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının yüksek ihtimalle bir kısa devre nedeniyle çıktığı duyuruldu.

Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının nedeni belli oldu!

Fransız polisinden yapılan açıklamada, Notre Dame Katedrali'ndeki yangınla ilgili yürütülen soruşturmanın, yangının sebebinin yüksek ihtimalle bir kısa devre olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Polis yetkilisi ayrıca yapının halen içerisinde çalışmak için çok tehlikeli olduğunu ve güvenlik nedeniyle içeri girişlere izin verilmediğini söyledi.

Daha önce Fransız medyası da tarihi yapıdaki yangının sebebiyle ilgili olarak kısa devre iddiasını ortaya atmıştı. Le Parisien gazetesi dün güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, renovasyon çalışmalarında kullanılan taşıyıcı mekanizmalarda oluşan bir kısa devre ihtimalinin öne çıktığını duyurmuştu.

  1. yüzyılda inşa edilen Notre Dame Katedrali, Pazartesi akşam alevler içinde kalmış, tarihi yapı yangından ağır bir şekilde hasarlı çıkmıştı.

İKİ ANA KULE YANGINDAN KURTULDU

Yangın nedeniyle çatısının 3'te 2'si yanan Notre Dame'ın iki ana kulesi ise yangından kurtulmayı başarmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 5 yıl içerisinde tarihi katedralin yeniden inşa edileceğini belirtirken, yeniden yapım çalışmaları için şu ana dek 1 milyar Euro'ya yakın bağış toplandı.

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Anahtar Kelimeler:
Notre Dame Katedrali Fransa paris

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
toplanan bağışa bak, bir dangalakta kalkmış ne gerek var çamlıcada camiye diyor. din tüccarı köpekler
adamlar tarihlerine nasıl sahip çıkıyorlar,kutluyorum bizde olsa yerine hemen AVM inşa ederlerdi
Üzüldük mü Hayır..
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