Notre Dame Katedrali'nin avlusu yangından sonra ilk kez halka açıldı

Paris’in tarihi ve sembolik yapılarından biri olan Notre-Dame Katedrali, geçtiğimiz yıl çıkan yangın sonrası ziyaretlere kapatılmıştı. Tadilatının 10 yılı geçeceği tahmin edilen katedralin avlusunda yangın sonrası biriken kurşun kalıntıları birikmişti.

Yapılan temizliklere rağmen 1 yılın ardından kurşun oranının düşmesiyle katedralin avlusu, yangından sonra ilk defa vatandaşlara açıldı. Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun katılımı ile gerçekleşen açılış sonrası, vatandaşların Katedral avlusunda gezebileceği belirtildi.

