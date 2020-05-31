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Notre Dame Katedrali'nin avlusu yangından sonra ilk kez halka açıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.05.2020 19:41 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl 15 Nisan’da çıkan büyük yangında çatısı tahrip olan ve kulelerinden biri yıkılan Paris’in sembolik yapısı Notre Dame Katedrali‘nin avlusu yangından sonra ilk defa halka açıldı.

Notre Dame Katedrali'nin avlusu yangından sonra ilk kez halka açıldı

Paris’in tarihi ve sembolik yapılarından biri olan Notre-Dame Katedrali, geçtiğimiz yıl çıkan yangın sonrası ziyaretlere kapatılmıştı. Tadilatının 10 yılı geçeceği tahmin edilen katedralin avlusunda yangın sonrası biriken kurşun kalıntıları birikmişti.

Yapılan temizliklere rağmen 1 yılın ardından kurşun oranının düşmesiyle katedralin avlusu, yangından sonra ilk defa vatandaşlara açıldı. Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun katılımı ile gerçekleşen açılış sonrası, vatandaşların Katedral avlusunda gezebileceği belirtildi.

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