Notre Dame Katedrali ve yangına müdahale eden itfaiyeciler için tören

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden tarihi Notre Dame Katedrali ve çıkan yangına müdahalede bulunan itfaiye erleri için Paris Belediyesi tarafından tören düzenlendi.

Belediyenin önünde düzenlenen törene İçişleri Bakanı Christophe Castaner, İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Notre Dame Katedrali Rektörü Patrick Chauvet, Paris İtfaiyesi Şefi Jean-Claude Gallet, birçok itfaiye eri ve çok sayıda Fransız katıldı.

Castaner, yaptığı konuşmada, "İtfaiye erleri Notre Dame'ı kurtarmak için hayatlarını tehlikeye attı. Onlar, tüm dünyaya örnek oldu." dedi. Christophe Castaner, Paris'e katedralini geri vereceklerini ifade etti.

Hidalgo da tarihi yapının yanmasından üzüntü duyduğunu ve yangını söndürmek için müdahalede bulunan itfaiye erlerine minnettar olduğunu söyledi.

"Bir sonraki Bakanlar Kurulu'na itfaiye erlerinin Paris Belediyesinin onur vatandaşlığını almasını teklif edeceğim." ifadelerini kullanan Hidalgo, yangının, 856 yıllık katedralin "ulusal bir hazine" olduğunu gösterdiğini belirtti.