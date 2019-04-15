Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın

BRÜKSEL (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te tarihi Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin, ülkeler birlik mesajları paylaştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Notre Dame yangını Fransa için bir felaket, İspanya ve Avrupa için de. Alevler 850 yıllık tarihi, mimari yapıyı yerle bir ediyor. Bunu unutmak zor olacak. Fransa bu büyük varlığının kurtarılmasında bizi hesaba katabilir." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de Twitter hesabından Fransızca attığı mesajda, "Fransızlar için, Avrupalı hepimiz için kalpte bir yıkım." değerlendirmesini yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Paris'te olanlardan dolayı derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, "Düşüncelerimiz, Fransız dostlarımızla." dedi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Twitter’den yaptığı paylaşımda, Notre Dame’ın, Fransa’nın ve Avrupa kültürünün sembolü olduğunu belirterek, “Yanan Notre Dame’ın bu korkunç görüntülerini görmek acı veriyor. Düşüncelerimizle Fransız dostlarımızın yanındayız.” ifadelerini kullandı.