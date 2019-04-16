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Notre Dame Katedrali'ndeki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 01:29 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "Savaş tam olarak kazanılmasa da en kötüsü yaşanmadı"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Notre Dame Katedrali'nin yanması ile ilgili olarak, "Savaş tam olarak kazanılmasa da en kötüsü yaşanmadı." dedi.

Cumhurbaşkanı Macron, Notre Dame Katedrali'nin önünde yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katedralde yaşananların korkunç bir trajedi olduğunu belirten Macron, yapının ana yapısının kurtarıldığını söyledi.

Yangın söndürme çalışmalarında görev yapan 500'e yakın itfaiye erine teşekkür eden Emmanuel Macron, "Savaş tam olarak kazanılmasa da en kötüsü yaşanmadı. Önümüzdeki saatler kritik." dedi.

Katedrali 800 yıl önce kendilerinin yaptığını belirten Macron, binayı yeniden inşa edeceklerini duyurdu.

Macron, açıklama yaptıktan sonra Başbakan Edouard Philippe, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulunmak üzere, soğutma çalışmaları devam eden katedrale geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Emmanuel Macron Fransa Notre Dame Katedrali

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