Notre Dame Katedrali'ndeki yangın

KAHİRE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve El-Ezher Kurumu, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde meydana gelen yangın nedeniyle "derin üzüntü" duyduklarını bildirdi.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin yaptığı yazılı açıklamada, Notre Dame Katedrali'nin dün akşam çıkan yangın nedeniyle kısmen yıkılmasından derin üzüntü yaşadığını ifade etti.

Genel Sekreter Useymin, ülkenin en önemli turistik yerleri arasında olan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Notre Dame Katedrali'nin yanarak zarar görmesi dolayısıyla Fransa hükümeti, halkı ve tüm Hristiyanların acılarını paylaştığını kaydetti.

El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib de katedral yangınından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Kalbimiz, Paris'teki kardeşlerimizle" ifadelerini kullandı.

- 856 yıllık tarih yandı

Yangına teslim olan Notre Dame Katedrali, 850 yılı aşkın tarihiyle Hristiyanlığın bu ülkedeki sembolü olarak gösteriliyor. Temeli 1163'te dönemin papası tarafından atılan yapı, Seine Nehri'nin kıyısındaki Ille de la Cite Adası'nda bulunuyor.

Meryem Ana'ya ithafen isimlendirilen Gotik yapıdaki Notre Dame Katedrali, işlemeli camları, heykelcikleri ve kemerli payandasıyla en çok turist ağırlayan mekanlardan biri.

Her yıl yaklaşık 13 milyon kişinin ziyaret ettiği katedralde "Meryem Ana" heykelinin yanı sıra "Gül Pencereler", çeşitli sanat eserleri, dev çanlar, kalıntılar ve Orta Çağ'dan kalma mobilyalar bulunuyor.

