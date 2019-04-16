Notre Dame Katedrali'ndeki yangın

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Notre Dame Katedrali'nin dünkü yangından genel hatlarıyla kurtarıldığını ancak içerideki birçok eserin tahrip olma riski bulunduğunu bildirdi.

Castaner, Avrupa'nın en çok ziyaret edilen yerlerinin başında gelen katedralde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Dünyaca ünlü 856 yıllık tarihi yapının yangından genel hatlarıyla kurtarıldığını ancak içerideki birçok eserin tahrip olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Castaner, katedralin Fransa'nın tarihine ait olduğunu, yeniden inşa edileceğini ve çanların tekrar çalınacağını söyledi.

Katedrale ziyaret sırasında Castaner'e Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Ahmet Oğraş ve Fransa Yahudi Din Adamları Kurulu Başkanı Joel Mergui de eşlik etti.

Bakanın Katedral ziyaretine katılan CFCM Başkanı Oğraş, yaptığı yazılı açıklamada, Notre Dame'ın yanmasından derin üzüntü duyduğunu ve dünyadaki Hristiyanlarla dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Bu arada, itfaiye ekiplerinin katedralin içerisinde kalan eserlerin tahrip olmaması için çalışmalarını sürdürdüğü, uzmanların da oluşan hasarları tespit etmeye çalıştığı kaydedildi. Fransız basınında yer alan haberlere göre, kulelerden birinin ve çatının tamamen çökmesi sonucu tavanda 3 büyük delik oluştu.