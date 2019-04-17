Notre Dame Katedrali'ndeki yangın

PARİS (AA) - Paris İtfaiyesi Müdür Yardımcısı Philippe Demay, tarihi Notre Dame Katedrali'nde önceki gün çıkan yangınla ilgili "Yangını söndürmek için bu kadar hızlı davranmasaydık (diğer) iki kule de çökerdi. Bu kesin." dedi.

Demay, 856 yıllık tarihi katedralde çıkan yangın hakkında basın toplantısı düzenledi.

Yangın bilgisi geldiğinde ilk itfaiye ekibinin 10 dakika sonra olay yerine ulaştığını ifade eden Demay, yangında çatının tamamen çöktüğünde alevleri söndürmenin kolay olmayacağını anladıklarını belirtti.

Demay, "Yangını söndürmek için bu kadar hızlı davranmasaydık (diğer) iki kule de çökerdi. Bu kesin." diye konuştu.

İtfaiye Sözcüsü Gabriel Plus de yangının söndürmek için katedralin kıyısında bulunan Seine Nehri'nin suyunu da kullandıklarını söyledi.

Katedralin içerisindeki eserlerin tahrip olmasını ve yapının tekrar alevlenmesini engellemek için yaklaşık 60 itfaiye erinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Plus, önceki gün çıkan yangında 400 itfaiye erinin görev yaptığı bilgisini paylaştı.