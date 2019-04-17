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Notre Dame Katedrali'ndeki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 21:04 | Son Güncelleme

Paris İtfaiye Müdür Yardımcısı Philippe Demay: - "Yangını söndürmek için bu kadar hızlı davranmasaydık (diğer) iki kule de çökerdi. Bu kesin"

PARİS (AA) - Paris İtfaiyesi Müdür Yardımcısı Philippe Demay, tarihi Notre Dame Katedrali'nde önceki gün çıkan yangınla ilgili "Yangını söndürmek için bu kadar hızlı davranmasaydık (diğer) iki kule de çökerdi. Bu kesin." dedi.

Demay, 856 yıllık tarihi katedralde çıkan yangın hakkında basın toplantısı düzenledi.

Yangın bilgisi geldiğinde ilk itfaiye ekibinin 10 dakika sonra olay yerine ulaştığını ifade eden Demay, yangında çatının tamamen çöktüğünde alevleri söndürmenin kolay olmayacağını anladıklarını belirtti.

Demay, "Yangını söndürmek için bu kadar hızlı davranmasaydık (diğer) iki kule de çökerdi. Bu kesin." diye konuştu.

İtfaiye Sözcüsü Gabriel Plus de yangının söndürmek için katedralin kıyısında bulunan Seine Nehri'nin suyunu da kullandıklarını söyledi.

Katedralin içerisindeki eserlerin tahrip olmasını ve yapının tekrar alevlenmesini engellemek için yaklaşık 60 itfaiye erinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Plus, önceki gün çıkan yangında 400 itfaiye erinin görev yaptığı bilgisini paylaştı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, 856 yıllık tarihi yapıda alevleri söndürmek için yangın söndüren robotlar kullanıldı.

Bu arada basında çıkan haberlerde dünyanın en büyük medya ve eğlence şirketlerinden The Walt Disney'in katedralin yeniden inşası için 5 milyon dolar bağış yapacağı kaydetti.

- Notre Dame'daki yangın

Paris'in simgelerinden tarihi Notre Dame Katedrali'nde pazartesi günü çıkan yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 400 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yürütülen yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

Paris Savcısı Remy Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kasıtlı yangının söz konusu olmadığını bildirmişti.

Başbakan Edouard Philippe, önceki gün tarihi Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangında yıkılan kulelerden birinin yeniden inşası için uluslararası mimari yarışmasının düzenleneceğini belirtmişti.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Notre Dame Katedrali'ndeki yangından genel hatlarıyla kurtarıldığını ancak içerideki birçok eserin tahrip olma riski bulunduğunu söylemişti.

Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri, alevlerin "6 milyon avroluk yenileme çalışmalarından kaynaklanmış olabileceğini" kaydetmişti.

Paris Savcılığı yangını kundaklama ya da terör bağlantılı bir eylemle ilişkilendirmediklerini bildirerek, "yapının yangınla istemsiz şekilde yıkılması" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

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Notre Dame Katedrali yangın

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