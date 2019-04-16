Notre Dame Katedrali'ndeki yangın kontrol altına alındı

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının tamamen kontrol altına alındığı ve büyük ölçüde söndürüldüğü bildirildi.

İtfaiye Sözcüsü Gabriel Plus, basına yaptığı açıklamada, "Yangın tamamen kontrol altına alındı ve neredeyse tamamı söndürüldü." dedi. Plus, çalışmaların gece boyu devam edeceğini de belirtti.

Yerel saatle 18.50'de başlayan yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

Yangını bir "trajedi" olarak tanımlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Gurur duyalım, çünkü bu katedrali 800 yıldan daha uzun bir süre önce biz inşa ettik ve yüzyıllar boyunca büyütüp geliştirdik. Bu gece kati bir şekilde söylüyorum, birlikte yeniden inşa edeceğiz." dedi.

Yangının sebebi bilinmese de itfaiye yetkilileri alevlerin, "muhtemelen" 6 milyon avroluk renovasyon çalışmalarından çıkmış olabileceğini belirtti.