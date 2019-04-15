HABER

Notre Dame Katedrali'nin çevresi tahliye ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 22:41 | Son Güncelleme

Alınan karar çerçevesinde katedralin etrafındaki evler, oteller ve iş yerlerinin tahliye edileceği açıklandı - Notre Dame Katedrali Sözcüsü Andre Finot: -"Her şey yanıyor, 19. yüzyıldan, 13. yüzyıldan kalan her yer yanıyor, hiçbir şey kalmayacak"

PARİS (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının söndürülememesi nedeniyle çevre binaların tahliye edilmesine başlandı.

Paris Belediyesi, devam eden yangın nedeniyle tahliye işlemlerini yürütmek için kriz masası oluşturdu. Paris polisinin aldığı karar çerçevesinde katedralin etrafındaki evler, oteller ve iş yerlerinin tahliye edilmesine başlandı.

Olay yerinde doktorlar bulunduruluyor. Tahliye edilen mahalle sakinleri ile otellerde kalan turistler için barınaklar oluşturuldu, bu alanlara yatak ve gıda maddeleri gönderildi, tahliye edilenlerin geceyi barınaklarda geçirebileceği belirtildi.

Bu arada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra polisin yaptığı toplantıya katıldı.

Notre Dame Katedrali Sözcüsü Andre Finot, "Her şey yanıyor, 19. yüzyıldan, 13. yüzyıldan kalan her yer yanıyor, hiçbir şey kalmayacak." açıklamasını yaptı.

PARTNERO şu anda ülkenin en ünlü isimlerinden biri! Kim olduğunu öğrenen şoke oluyorO şu anda ülkenin en ünlü isimlerinden biri! Kim olduğunu öğrenen şoke oluyor
Sivas’ta Anadolu Tarih ve Kültür Birliği BuluşmalarıSivas’ta Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları
MHPli Başkan 5 bin civciv dağıttıMHPli Başkan 5 bin civciv dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa Notre Dame Katedrali yangın

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan yeni açıklama

Binali Yıldırım'dan yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İstanbul' açıklamasına CHP'den yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İstanbul' açıklamasına CHP'den yanıt!

Hatice durmuyor! Bomba bir paylaşım daha

Hatice durmuyor! Bomba bir paylaşım daha

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki kan tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki kan tartışma çıkardı

Son dakika: YSK'dan Maltepe'de oy sayımı kararı

Son dakika: YSK'dan Maltepe'de oy sayımı kararı

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a sert yanıt: Saygısızlıktır

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a sert yanıt: Saygısızlıktır

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da silahlı saldırı! Sırtından vurularak öldürüldü

İstanbul'da silahlı saldırı! Sırtından vuruldu

Fethiye'de yamaç paraşütü faciası!

Fethiye'de yamaç paraşütü faciası!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı! Hemen karşılık verildi

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.