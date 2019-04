Notre Dame Katedrali’nin onarımı onlarca yıl sürebilir

Köln Katedrali’nin Baş Mimarı Peter Fuessenich, Notre Dame Katedrali’nde yapılacak onarımın on yıllar sürebileceğini söyledi.

Köln Katedrali’nin Baş Mimarı Peter Fuessenich, Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangının verdiği hasarın onarımının on yıllar sürebileceğini söyledi. Almanya’nın Köln şehrindeki gotik katedral için yapılan tüm inşaat çalışmalarını denetleyen Fuessenich yaptığı açıklamada, "Korkunç yangının verdiği hasarın tamamen tamir edilmesi yıllarca belki de on yıllarca sürebilir" dedi.

Köln Katedrali II. Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gördü ve onarım çalışmaları 70 yıldan uzun süredir devam ediyor.

Avrupa kıtasındaki birçok kilise ve katedral için Fransa’daki binalardan ilham aldığını söyleyerek, Paris’teki yangını ’Avrupa boyutunda bir trajedi’ olarak nitelendiren Fuessenich, “Son taş Notre Dame’ye yerleştirildiğinde, Köln Katedrali’nin temeli atıldı, bu açıdan olay bizi çok etkiliyor” dedi.

Fuessenich’e göre, Köln Katedrali’nin ahşap çatısı 19. yüzyılda demir bir çerçeveyle değiştirildi, bu da olası yangının daha az yıkıcı olacağı anlamına geliyor.