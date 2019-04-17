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Katedral yangının önce görüntülenen bu ikili aranıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2019 10:53 | Son Güncelleme

Paris'in başlıca tarihi eserlerinden Notre-Dame Katedrali'ne büyük hasar veren yangının çıkmasından dakikalar önce, katedralin önünde çekilen bir fotoğraftakileri bulma girişimi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Katedral yangının önce görüntülenen bu ikili aranıyor!

Fotoğrafta, katedralin önünde, mutluluk içinde oynayan ve bir babayla kızı olduğu sanılan iki kişi görülüyor.

Fotoğrafı çeken 23 yaşındaki turist, Brooke Windsor, bu kareyi yangından bir saat kadar önce çektiğini söyledi.

Windsor, fotoğraftakileri bulmak için Twitter'de paylaştı ve "Twitter, eğer bir büyün varsa, bana bunları bulmamda yardımcı ol" diye yazdı.

Mesaj, kısa sürede on binlerce kez paylaşıldı.

Amerikalı turist, BBC'ye yaptığı açıklamada, fotoğraftaki adam ve kız çocuğunun kimliğini henüz bulamadığını, ancak umutlu olduğunu söyledi.

Fotoğraftakilerin baba ve kız olduğundan emin olmadığını söyleyen Windsor, "fotoğraftaki dinamiğin" kendisini böyle düşündürttüğünü anlattı.

Windsor ayrıca Twitter kullanıcılarından "devreye" girip, bu iki kişiyi bulmaları için yardımcı olmaları çağrısı yaptı.

Bir arkadaşıyla birlikte Paris'i gezen Windson "Ben olsaydım, böyle bir anının belgesini isterdim. Umarım o da aynı şekilde düşünüyordur." dedi.

Windsor, yangını dehşet içinde izleyen binlerce kişinden biri olduğunu da anlattı, "Paris'in geriye kalanı gibi şoke olmuş ve kalbimiz kırılmış bir halde seyrettik." diye konuştu.

Bazı Twitter kullanıcıları da, fotoğrafı "Tarihi" ve "zamandaki özel bir an" diye tanımladı.

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Notre Dame katedral sosyal medya baba kız

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