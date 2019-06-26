Notre Dame yangınında suç unsuruna rastlanmadı

Paris savcılığı, Notre-Dame Katedrali’ndeki yangının çıkış nedeniyle şuna ana kadar yapılan çalışmalarda herhangi bir suç eylemine rastlanılmadığını, yangına ihmalin neden olma olasılığına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Paris savcılığı, Fransız makamlarının 15 Nisan’da Paris’teki Notre-Dame Katedrali’nde çıkan yangınla ilgili araştırmacıların devam ettiğini, şu ana kadar suç kökenli herhangi bir teoriye ilişkin herhangi bir kanıtın bulamadıklarını bildirdi. Paris Savcısı Remy Heitz yaptığı açıklamada, “Yangına dair bazı sonuçlar ortaya çıkarıldıysa, bu tarihe kadar yapılan soruşturmalar yangının nedenlerini henüz belirleyememiştir" dedi.

Heitz yangına ihmalin neden olması olasılığına ilişkin soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan 850 yıllık Notre Dame Katedrali, 15 Nisan’da çıkan yangında ağır hasar görmüş, alevlerin hızla yayılması sonucu kulelerinden biri ve yapının çatısı tamamen çökmüştü. Katedralin kuzey çan kulesi ile ana binası ise kurtarılmıştı. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 8,5 saat sonra kontrol altına alınmıştı. Olayın arsından Paris Savcılığı yangının nedenini araştırmak için soruşturma başlatmıştı.

