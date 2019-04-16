Notre Dame’ın içindeki değerli eserler kurtarıldı

Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan Notre Dame Katedrali’nde meydana gelen yangından sonra içeride bulunan değerli hazineler kurtarıldı.

Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde yer alan ve çarmıha gerilmeden önce İsa Peygamber’in başına takılan Dikenli Taç ile aziz unvanı alan tek Fransız Kralı Louise’nin giydiği 13’üncü yüzyıldan kalma keten tunik de dahil en değerli hazinelerinin yangından kurtarıldığını açıkladı. Kültür Bakanı Riester, katedral önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, diğer eserlerin belediye binasındaki bir depodan Louvre’a devredildiğini, orada nemden arındırılacaklarını, korunarak daha sonra restore edileceklerini bildirdi. Riester, büyük resimlerin Cuma gününden itibaren kaldırılacağını söyleyerek, "Eserlerin yangından zarar görmediklerini ancak dumandan zarar gördüklerini varsayıyoruz" dedi.

Dün akşamüstü meydana gelen yangında Notre Dame Katedrali’nin çatısının tamamı çöktü ve çatıda bulunan kule yıkıldı. Katedral heykel, resim, vitray, oyma, kabartma ve el yazmaları dahil pek çok sanat eseri ve müzik enstrümanının yanı sıra Dikenli Taç ve İsa Peygamber’in gerildiği çarmıhtan bir parçanın da bulunduğu birçok dini sembolü barındırıyordu. İtfaiyeciler 850 yıllık gotik binanın iki kulesi de dahil olmak üzere ana taş yapıyı kurtarmayı başardı. Yangın başladıktan 9 saat sonra kontrol altına alındı.

