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NOVA , ofisleri daha güvenli bir ortama dönüştürüyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.06.2020 10:47 | Son Güncelleme

Yıllardır denenen ancak pandemi dönemiyle hızlanan ve yaygınlaşan evden çalışma modeli hem çalışanlar hem de işverenler için hala birçok bilinmezi barındırıyor. Bir kısım çalışanlar ofislerine dönmüş olsa da eski çalışma düzenimizin değişeceği kesin.

NOVA , ofisleri daha güvenli bir ortama dönüştürüyor

Dijital iş yeri platformu Velocity, dijital imza uygulaması Sign&Go ve siber güvenlik çözümü PassGate gibi ürünleriyle geleceğin ofisleri için teknoloji geliştiren PEAKUP, bu kez de IoT platformu NOVA yı hayata geçirdi ve tüm bu ürünleri de aynı platform altına entegre etti.

NOVA, ofis kapısında karşılıyor

NOVA, ofise girişten itibaren yönetimi ele alıyor. En büyük faydası mekanlardaki fiziksel teması azaltması. Herkesin dokunduğu kapı koluna, klima için kumandaya ya da aydınlatma için düğmeye dokunmak gerekmeyecek. Parmak iziyle kapı açma dönemi de NOVA ile son buluyor. Tüm bunlar cep telefonu ya da bilgisayar ekranından tek tuşla yapılabilecek. Ateş ölçümü de temassız olarak yapılacak ve riskli kişinin girişine izin verilmeyecek. Ya da gün içinde ofiste ateşi yükselen bir kişi mekan içindeki ısı algılayıcılar sayesinde tespit edilebilecek ve ofisin hangi bölgelerinde dolaştığı, kimlere temas ettiği sistem üzerinden bulunarak, uyarı ve yönlendirme sistemleri devreye girecek.

Toplantılar NOVA’nın kontrolünde

Dijitalde süren toplantılar Microsoft Teams’in çalışanlara sunduğu fonksiyonlar sayesinde daha verimli hale gelirken, daha kısa da sürüyor. Fiziksel olarak gün içinde üçten fazla toplantı yapmak mümkün olmazken, bu sayı online’da 3 katına çıkabiliyor.
Teams’te toplam günlük online yapılan toplantı dakikası 16 Mart Pazartesi günü 900 milyon iken 29 Nisan Çarşamba günü 4.1 milyar dakikaya ulaştı. Kullanıcı sayısı ise aynı zaman dilimlerinde 44 milyondan 75 milyona yükseldi.

Tüm bu değişim fiziki toplantı odalarında da hem verimlilik hem de güvenlik başlıklarında ciddi beklentileri beraberinde getiriyor. NOVA, toplantı odalarına yerleştirilen cihazlar sayesinde, tıpkı ofis genelinde olduğu gibi hava kalitesi, insan yoğunluğu ve zaman kullanımı ölçüyor ve odaların rezervasyonunu sosyal mesafe kurallarına göre düzenliyor.

Toplantı odalarına risk oluşturacak yoğunlukta kişi girmesi NOVA tarafından denetlenirken, mobil uygulama aracılığıyla toplantı notlarına ve toplantının performansına ilişkin çeşitli istatistiklere ulaşmak mümkün hale geliyor.

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