NOVA , ofisleri daha güvenli bir ortama dönüştürüyor

Dijital iş yeri platformu Velocity, dijital imza uygulaması Sign&Go ve siber güvenlik çözümü PassGate gibi ürünleriyle geleceğin ofisleri için teknoloji geliştiren PEAKUP, bu kez de IoT platformu NOVA yı hayata geçirdi ve tüm bu ürünleri de aynı platform altına entegre etti.

NOVA, ofis kapısında karşılıyor



NOVA, ofise girişten itibaren yönetimi ele alıyor. En büyük faydası mekanlardaki fiziksel teması azaltması. Herkesin dokunduğu kapı koluna, klima için kumandaya ya da aydınlatma için düğmeye dokunmak gerekmeyecek. Parmak iziyle kapı açma dönemi de NOVA ile son buluyor. Tüm bunlar cep telefonu ya da bilgisayar ekranından tek tuşla yapılabilecek. Ateş ölçümü de temassız olarak yapılacak ve riskli kişinin girişine izin verilmeyecek. Ya da gün içinde ofiste ateşi yükselen bir kişi mekan içindeki ısı algılayıcılar sayesinde tespit edilebilecek ve ofisin hangi bölgelerinde dolaştığı, kimlere temas ettiği sistem üzerinden bulunarak, uyarı ve yönlendirme sistemleri devreye girecek.

Toplantılar NOVA’nın kontrolünde



Dijitalde süren toplantılar Microsoft Teams’in çalışanlara sunduğu fonksiyonlar sayesinde daha verimli hale gelirken, daha kısa da sürüyor. Fiziksel olarak gün içinde üçten fazla toplantı yapmak mümkün olmazken, bu sayı online’da 3 katına çıkabiliyor.

Teams’te toplam günlük online yapılan toplantı dakikası 16 Mart Pazartesi günü 900 milyon iken 29 Nisan Çarşamba günü 4.1 milyar dakikaya ulaştı. Kullanıcı sayısı ise aynı zaman dilimlerinde 44 milyondan 75 milyona yükseldi.