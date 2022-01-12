HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Novak Djokovic, Covid testinin pozitif çıkması sonrası karantina kurallarına uymadığını itiraf etti

Novak Djokovic, Covid testinin pozitif çıkması sonrası karantina kurallarına uymadığını itiraf etti

12.01.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkeklerde dünya sıralamasında bir numarada olan Sırp tenisçi Novak Djokovic, geçen ay Covid testinin pozitif çıkmasının ardından karantina kurallarına uymadığını itiraf etti. Djokovic, yaptığı yanlış için, "muhakeme hatası" dedi.

Novak Djokovic, Covid testinin pozitif çıkması sonrası karantina kurallarına uymadığını itiraf etti

Erkeklerde dünya sıralamasında bir numarada olan Sırp tenisçi Novak Djokovic, geçen ay Covid testinin pozitif çıkmasının ardından karantina kurallarına uymadığını itiraf etti. Djokovic, yaptığı yanlış için, "muhakeme hatası" dedi.

Novak Djokovic, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 16 Aralık'ta yapılan Covid testi pozitif çıkmasına karşın iki gün sonra yüz yüze görüştüğü bir gazeteciye mülakat verdiğini söyledi.

Djokovic açıklamasında, "Bu görüşmenin tarihini değiştirmem gerektiğini kabul ediyorum" dedi.

Ünlü tenisçi bu tarihte, Fransız spor gazetesi L'Equipe'e konuşmuştu.

'Menajerim seyahat formunu doldururken hata yaptı'

Öte yandan Djokovic ayrıca Avustralya'ya girmeden önce doldurduğu seyahat formunda doğru bilgi vermediğini de kabul etti, formu dolduran menajerinin istemeden yaptığı yanlışlık için özür diledi.

Formda, Djokovic'in Avustralya'ya varmadan önceki 14 gün başka bir ülkeye gitmediği belirtilmişti. Djokovic'in bu sürede ülkesi Sırbistan'a ve İspanya'ya gittiği bildirilmişti.

Djokovic, "Ekibim, bu konunun açıklığa kavuşması için gerekli ek bilgiyi Avustralya hükümetine aktardı" dedi.

Avustralya hükümetinin, koronavirüse yakalandığı için aşı muafiyeti olduğunu söyleyen Djokovic'i sınır dışı edip etmeyeceği merakla bekleniyor.

Novak Djokovic

Vizesi iptal edildi, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı

34 yaşındaki Djokovic, Pazartesi günü başlayacak, geçen yıl dokuzuncu kez kazandığı Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon unvanını korumak istiyor.

Djokovic turnuvayı kazanırsa, toplam 21 Grand Slam şampiyonluğu olan ilk tenisçi olarak da tarihe geçecek.

Aşı karşıtı Sırp tenisçinin Avustralya vizesi, ülkeye girdiği gün olan 6 Ocak'ta iptal edilmişti.

Covid aşısı olmayan Djokovic sığınmacıların tutulduğu bir otele götürülmüş, avukatlarının başvurusu sonrası Pazartesi günü mahkeme kararıyla serbest bırakılmıştı.

Ancak Avustralya hükümeti yine de turnuva öncesi Djokovic'in vizesini ikinci kez iptal edebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
Suudi Arabistan'daki samba gösterisi ülkeyi karıştırdı!Suudi Arabistan'daki samba gösterisi ülkeyi karıştırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.