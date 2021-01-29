HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Novavax aşısı virüse karşı yüzde 89,3 etkili

Novavax aşısı virüse karşı yüzde 89,3 etkili

29.01.2021 09:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD menşeli ilaç şirketi Novavax geliştirdiği aşının koronavirüse karşı yüzde 89,3 etkili olduğunu açıkladı.

Aşının daha bulaşıcı olan koronavirüs varyantı B.1.1.7 üzerinde de yüksek derecede etkili olduğu belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada aşının üç ve dördüncü faz klinik çalışmalarının İngiltere’de yapıldığı belirtildi. Novovax CEO’su Stanley Eck aşının pandemiyle mücadelede “önemli rol” oynayabileceğini belirtti.

İlk kez İngiltere’de tespit edilen ve daha bulaşıcı olan koronavirüs varyantı B.1.1.7 üzerinde de yüksek derecede etkili olduğu açıklandı. Buna göre Novavax aşısı virüsün önceki formlarına karşı yüzde 95,6 oranında etkili olurken B.1.1.7 karşısındaki etkisi yüzde 85,6 olarak tespit edildi. İngiltere’de yapılan testlere yaşları 18 ile 84 arasında değişen 15 bin kişi katıldı.

Novavax aşısının Güney Afrika’da tespit edilen virüs varyantına (B.1.351) karşı etkisi ise daha düşük. Güney Afrika’da yaklaşık 4 bin 400 üzerinde denenen aşının etkinliği yüzde 49,4 dolayında kaldı. Bu testler Güney Afrika’da B.1.351 virüsünün hızla yayıldığı eylül ile ocak ayları arasında yapıldı.

İngiltere 60 milyon doz sipariş edecek

İngiltere Başbakanı Boris Johson Novavax aşısı testlerinde sonucun olumlu çıkmasından ötürü sevinçli olduğunu açıkladı. İngiliz makamlarının aşıyı inceleyeceklerini ve izin verilmesi halinde hükümetin 60 milyon doz aşı sipariş edeceğini belirtti.

Novavax aşısı Avrupa Birliği’nin de gündeminde. Şimdiye kadar AB içerisinde BioNTech ile Pfizer ve Moderna aşıları izin aldı. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) İngiliz-İsveç menşeli AstraZenaca firmasının geliştirdiği aşıya izin kararını bugün yapacağı toplantıda verecek.

AstraZeneca ve Novavax aşılarının avantajı düşük sıcaklıkta saklanmak zorunda olmamaları. Ancak AstraZeneca’nın yaşlı insanlar üzerinde etkili olup olmadığına dair yeterli veri bulunmuyor. Alman Aşı Komisyonu aşının sadece 65 yaş altına uygulanmasını tavsiye etti.

AFP/EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
Fransa'dan korkutan mutasyon açıklaması!Fransa'dan korkutan mutasyon açıklaması!
Kamu Yönetimi Bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar?Kamu Yönetimi Bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar?

En Çok Okunan Haberler

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Kazakistan, 31 harften oluşan yeni alfabelerini tanıttı

Kazakistan, 31 harften oluşan yeni alfabelerini tanıttı

17 yaşındaki genç 3 tonluk TIR'ı 20 metre çekti

17 yaşındaki genç 3 tonluk TIR'ı 20 metre çekti

Botticelli imzalı 15’inci yüzyıla ait tablo 92 milyon dolara satıldı

Botticelli imzalı tablo 92 milyon dolara satıldı

Şehir merkezlerinde vahşi hayvanlar gezecek!

Çok yakında şehir merkezlerinde vahşi hayvanlar gezecek!

Fırtınada kaybolan bir kişinin cesedi 4 ay sonra bulundu

Fırtınada kaybolan bir kişinin cesedi 4 ay sonra bulundu

Brezilya’da 6 aylık hamile kadın oğlunu silahlı soyguncudan böyle korudu

6 aylık hamile kadın oğlunu silahlı soyguncudan böyle korudu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.