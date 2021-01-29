Novavax aşısı virüse karşı yüzde 89,3 etkili

Aşının daha bulaşıcı olan koronavirüs varyantı B.1.1.7 üzerinde de yüksek derecede etkili olduğu belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada aşının üç ve dördüncü faz klinik çalışmalarının İngiltere’de yapıldığı belirtildi. Novovax CEO’su Stanley Eck aşının pandemiyle mücadelede “önemli rol” oynayabileceğini belirtti.

İlk kez İngiltere’de tespit edilen ve daha bulaşıcı olan koronavirüs varyantı B.1.1.7 üzerinde de yüksek derecede etkili olduğu açıklandı. Buna göre Novavax aşısı virüsün önceki formlarına karşı yüzde 95,6 oranında etkili olurken B.1.1.7 karşısındaki etkisi yüzde 85,6 olarak tespit edildi. İngiltere’de yapılan testlere yaşları 18 ile 84 arasında değişen 15 bin kişi katıldı.

Novavax aşısının Güney Afrika’da tespit edilen virüs varyantına (B.1.351) karşı etkisi ise daha düşük. Güney Afrika’da yaklaşık 4 bin 400 üzerinde denenen aşının etkinliği yüzde 49,4 dolayında kaldı. Bu testler Güney Afrika’da B.1.351 virüsünün hızla yayıldığı eylül ile ocak ayları arasında yapıldı.

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